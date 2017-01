90 Meter hoch und runter, immer wieder, bis die mehr als 8840 Höhenmeter des Mount Everest geschafft sind: Das ist die Herausforderung, der sich Ex-Profiradsportler Jens Voigt am Montag und Dienstag stellte. Innerhalb von 24 Stunden wollte er die Everest Challenge schaffen. Letztlich brauchte er 27 Stunden. Voigt rief dazu auf, in der Zeit für Krebskranke zu spenden.

Zahlreiche Hobbyrennradfahrer schlossen sich ihm an. “Alleine musste ich bisher nie fahren. Auch nachts. Sogar von vier bis sechs Uhr morgens hatte ich Begleiter”, sagte Voigt am Dienstagvormittag. Ihn überwältigt die Anteilnahme, das Engagement der anderen Freiwilligen und die große Spendenbereitschaft. Bereits zum zweiten Mal hat er das Spendenziel hochgesetzt, von 10.000 Euro auf nun 20.000 Euro. Schon am Dienstagmittag war diese Grenze geknackt, mehr als 24.000 Euro zeigte das Online-Spendenbarometer an - davon sind die Erlöse vor Ort sogar ausgenommen.

Die Everest-Marke knackte Voigt gegen 15 Uhr. Auf den letzten Kilometern sollten ihn zwei seiner sechs Kinder begleiten.