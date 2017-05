Die Berliner CDU-Führung will ihre Basis über die Frage abstimmen lassen, ob der Flughafen Tegel geschlossen werden soll. "Am 1. Juni geht's los", bestätigte der CDU-Generalsekretär Stefan Evers dem Tagesspiegel. Der Landesvorstand der Union will am heutigen Freitagabend einen entsprechenden Beschluss fassen. Die Initiative geht von der Berliner CDU-Chefin Monika Grütters aus. Sie will damit einerseits ihr Versprechen einlösen, die Parteibasis mehr als bisher an wichtigen Entscheidungen zu beteiligen. Andererseits ist das Thema Tegel bei den Christdemokraten umstritten. Es gibt nicht nur Befürworter einer Offenhaltung, sondern auch Gegner.

2015 stimmten die CDU-Mitglieder gegen die Homo-Ehe

Am 24. September wird ein Volksentscheid zur Offenhaltung des innerstädtischen Airports stattfinden, initiiert von der Berliner FDP und bisher unterstützt von AfD und CDU. Weil in der Union diese Position aber sehr unterschiedlich diskutiert wird, bedürfe es einer Klärung, sagt Evers. Wenn der Flugbetrieb tatsächlich weitergehen solle, seien viele Fragen zu beantworten. Denn eine Nachnutzung der Fläche für Wirtschaft und Wissenschaft wäre dann nicht mehr möglich, und es müsste beispielsweise auch geklärt werden, ob der Flughafen befristet oder auf Dauer in Betrieb gehalten wird.

Es ist der zweite Mitgliederentscheid des CDU-Landesverbandes. Im Sommer 2015 wurde bereits über die gleichgeschlechtliche Ehe abgestimmt, eine knappe Mehrheit von 52 Prozent der Befragten lehnte dies damals ab. Es beteiligten sich allerdings nur ein Drittel der Mitglieder.