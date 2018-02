Ein 32-Jähriger Autofahrer hat am Donnerstag in Kreuzberg eine 72-Jährige Fußgängerin angefahren und schwer verletzt. Nach Zeugenaussagen erfasste der Mann die Seniorin, als er gegen 17.45 Uhr mit seinem Mercedes von der Oranienstraße in die Lobeckstraße einbog. Die Frau wollte diese grade überqueren. Sie erlitt Verletzungen an Kopf und Bein und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen. theo