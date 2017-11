Wie in jedem Jahr findet auch 2017 die Zentrale Gedenkveranstaltung zum Jahrestag des Mauerfalls in der Gedenkstätte Berliner Mauer statt. Neben Berlins Regierendem Michael Müller werden auch Zeitzeugen erwartet. Um 10 Uhr erklingt ein Posaunenruf, später gibt es in der Kapelle der Versöhnung eine Andacht.

Anlässlich des 79. Jahrestages der Pogromnacht wird es eine Reihe von Gedenkveranstaltungen in Mitte geben, bei denen Schüler Kränze niederlegen – etwa gegen 13 Uhr am Güterbahnhof Moabit, von wo zu NS-Zeiten Tausende Menschen in Konzentrationslager gebracht worden sind. Die Jüdische Gemeinde will ab 9 Uhr vor ihrem Gemeindehaus in der Fasanenstraße 79-80 die Namen der 55 969 ermordeten Berliner Juden vorlesen.

Um 19 Uhr findet dort eine weitere Gedenkveranstaltung statt. Ebenfalls in Mitte lädt die Nichtregierungsorganisation „The Art of Living“ um 18 Uhr zu einem Vortrag und einer Friedensmeditation im Babylon Berlin, Rosa-Luxemburg-Straße 30, ein. In Erinnerung an die Friedliche Revolution soll es um neue Ansätze der Friedensarbeit gehen und darum, wie Meditation für mehr Frieden in der Welt sorgen kann. Der Eintritt ist frei.

Mit einem Stadtspaziergang zum Thema „Verweigerte Erinnerung“ beginnt die kirchliche Aktion Sühnezeichen den Jahrestag der Pogrome von 1938. Treffpunkt ist um 13 Uhr die Haltestelle Golßener Straße der Linie 104, Ziel ist die Martin-Luther-Kirche in Neukölln. Um 15 Uhr wird dort die Ausstellung „Menschen im Widerstand“ eröffnet, um 19 Uhr beginnt ein Gedenkgottesdienst.

Am „Tränenpalast“ gegenüber dem Bahnhof Friedrichstraße können Zeitzeugen des Mauerfalls von 16 bis 18 Uhr ein mobiles Aufnahmestudio besuchen, um von ihren Erinnerungen an das Leben in der DDR und die Grenzöffnung zu berichten. Tsp