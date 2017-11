13 Meter ragen die drei Busse ab Freitagabend in den Berliner Himmel am Platz des 18. März. Das Brandenburger Tor ist, ohne Quadriga, nur sieben Meter höher. Das Kunstprojekt “Monument” des deutsch-syrischen Künstler Manaf Halbouni wird seit Freitagfrüh dort aufgebaut und soll bis 26. November stehen bleiben. Die Eröffnung ist für Sonnabendnachmittag geplant.

Die Installation soll an den Bürgerkrieg in Syrien erinnern. Inspiriert ist das ganze von einer Barrikade, die in Aleppo zum Schutz vor Scharfschützen errichtet wurde: Drei zerschossene Busse, senkrecht aufgestellt zwischen zerbombten Gebäuden in einer Häuserschlucht.

Zuvor stand "Monument" von Februar bis April vor der Frauenkirche in Dresden, dort gab es massive Proteste von Pegida-Anhängern und Rechtsextremen. Der Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) bekam sogar Morddrohungen und die Polizei musste die Bus-Skulptur schützen.

Wie Berlin reagiert, wisse er nicht, sagte der 33-jährige Künstler im Vorfeld in einem Tagesspiegel-Interview, aber “die Hauptstadt tickt anders”, meinte Halbouni. Während Dresden für Halbouni vor allem ein Symbol des Wiederaufbaus nach dem Krieg war, komme in Berlin noch ein weiterer Aspekt dazu, wie er sagt. Berlin und das Brandenburger Tor stünden für Versöhnung - erst vom Krieg zerstört, dann durch eine Mauer geteilt und schließlich wiedervereinigt.

Selfies? Ja bitte!

Drei Schwertransporter brachten die Busse in den frühen Morgenstunden am Freitag vor das Brandenburger Tor. Dort werden sie mit Kränen auf ein vorgegossenes Fundament gestellt. In jedem Bus befindet sich eine Stahlkonstruktion, ausgearbeitet von Architekten und Statikern, die mit dem Fundament verbunden wird. Die Aufbauarbeiten werden voraussichtlich den ganzen Tag dauern. Dafür sind Teile des Platzes und der Straße davor abgesperrt. Fahrradfahrer und Fußgänger können während der Arbeiten aber weiter durch das Brandenburger Tor fahren.

Sobald die Absperrungen weg sind, sollen die Leute ohne Scheu mit dem Mahnmal umgehen. Bilder, Selfies, Videos seien erwünscht und sollen "mit dem Hashtag #Monument in den sozialen Medien" geteilt werden, sagt der Künstler.

Wie es nach dem 26. November mit den ausrangierten Bussen weitergeht, sei noch unklar, wie Manaf Halbouni erklärt. Er selbst wünsche sich aber, dass das Kunstwerk in weiteren europäischen Städten ausgestellt wird - etwa in Coventry in Großbritannien. Die Partnerstadt von Dresden wurde von den Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg zerbombt.