Gestern Abend führte das Rauchen in einem Kinosaal in Tiergarten zu einer Auseinandersetzung. Gegen 21.15 Uhr saßen die später Festgenommenen, zwei 21 Jahre alte Männer, rauchend in einem Kinosaal in der Voxstraße. Nachdem sich mehrere Besucher darüber beschwerten, kam es zwischen den beiden Rauchern und drei Frauen im Alter von 26, 29 und 31 Jahren, die hinter ihnen saßen, zu einem Streit. Während des Streits sollen die jungen Männer den Frauen ins Gesicht geschlagen, an deren Kleidung gerissen und sie mit einem Messer bedroht haben.

Anschließend verließen die beiden das Kino und flüchteten in einem Taxi. Den verletzten Frauen gelang es, die Taxinummer zu notieren und die Polizei zu alarmieren. Polizisten des Abschnitts 34 stoppten das Taxi in der Nähe und nahmen die Schläger fest. Einer der beiden, ein Intensivtäter, wurde für das Fachkommissariat der Direktion 2 eingeliefert. Der andere konnte nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung die Gefangenensammelstelle wieder verlassen. Die Frauen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und begaben sich selbst in ambulante Behandlung.