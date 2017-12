Bei der Frau, die am 23. Dezember tot in Textilien eingewickelt auf dem Gehweg der Fehmarner Straße in Wedding gefunden wurde, handelt es sich um die 55-jährige Marianne Mechel aus Reinickendorf. Die Obduktion hat ergeben, dass sie unter massiver Gewalteinwirkung zu Tode kam. Eine Passantin hatte die Polizei alarmiert, nachdem ihr ein verdächtiges Textilbündel vor ihrem Haus aufgefallen war. In dem Bündel befand sich die Leiche.

Mit der Veröffentlichung eines Portraitfotos erhoffen sich die Ermittler Hinweise zu der Getöteten, die zum Zeitpunkt ihres Todes nicht wie auf dem Foto blonde, sondern dunkle Haare gehabt hat. Wer mit Marianne Mechel in der vergangenen Woche Kontakt gehabt hat wird deshalb gebeten, sich an die ermittelnde Mordkommission zu wenden. Außerdem sind die Beamten auf der Suche nach Personen, die in der Zeit vom 22. Dezember 20 Uhr bis 23. Dezember 7 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Fehmarner Straße, kurz vor der Einmündung in die Föhrer Straße gemacht haben. (Tsp)

Hinweise nimmt die 2. Mordkommission in 10787 Berlin-Tiergarten, Keithstraße 30, unter der Rufnummer (030) 4664-911222, per Email (LKA112-Hinweis@polizei.berlin.de) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.