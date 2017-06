In unserem Städtchen wird ja bekanntlich alles als Event vermarktet, jetzt gibt es sogar eine offizielle Karte der beliebtesten „Müll-Hotspots“ von Neukölln - herausgegeben von Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) auf Anfrage des AfD-Abgeordneten Danny Damerau. Hier kommen die Orte zum Ausschneiden, falls der Berlinbesuch Sie mal wieder fragt, wohin:

1. Warthestraße / Wartheplatz / Oderstraße

2. Weserstraße

3. Schillerkiez (insbesondere Schillerpromenade, Weisestraße, Herrfurthstraße, Herrfurthplatz, Kienitzerstraße, Allerstraße, Okerstraße)

4. Stuttgarter Straße

5. Mittelweg

6. Mittelbuschweg

7. Kielhufer / Mergenthalerring / Dieselstraße

8. Karl-Marx-Straße

9. Sonnenallee

10. Hermannstraße

11. Donaustraße

12. Reuterstraße

13. Boddinstraße

14. Hobrechtstraße

15. Gerlinger Straße / Kölner Damm.

Und hier unsere Checkpoint-Prognose dazu: Demnächst wird das als Reisegeschichte in der New York Times zu erleben sein („15 Hot-Spots to Go in Berlin“), dann als Bannerwerbung bei „visitBerlin“ („Reach for Rubbish in Hipstertown!“) und schließlich als perpetuierende Stadtrundfahrt („Tourist Trash Tour: Hop on, drop off“).

Diese Glosse erschien zuerst im Tagesspiegel-Morgennewsletter "Checkpoint".