Das Lollapalooza-Festival findet 2018 im Olympiapark neben dem Olympiastadion statt. Das teilte die Festivalleitung am Montag mit. Beobachter waren bislang davon ausgegangen, dass das Musikfestival einen mehrjährigen Vertrag in Hoppegarten unterzeichnet habe. Eine Begründung für den Umzug in den Olympiapark gibt es bislang nicht. In Hoppegarten war das Festival mit täglich 85.000 Besuchern so groß wie bislang noch nie seit der Premiere 2015. Am Wochenende hatte es Probleme bei der An- und vor allem bei der Abreise gegeben.

Die Senatsverwaltung für Sport bestätigte den neuen Festivalstandort. "Dafür sollen das Maifeld und das Reiterstadion genutzt werden", sagte ein Sprecher. Das Maifeld war bereits 2016 im Gespräch, als das Lollapalooza wegen der Flüchtlingskrise das Vorfeld des Flughafens Tempelhof verlassen musste. Der Umzug in den Treptower Park war dann von erheblichen Protesten begleitet - klar war auch, dass es dort nur einmalig stattfinden konnte. Auch in Hoppegarten hatten sich Naturschützer und Anwohner gegen das Festival ausgesprochen und Klage eingereicht.