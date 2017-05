Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat nach dem Anschlag von Manchester angekündigt, die Sicherheitskonzepte für den am Mittwoch beginnenden Evangelischen Kirchentag in Berlin zu überprüfen. Dies gelte auch für große Gottesdienste und Prozessionen zum Fest Christi Himmelfahrt am Donnerstag, für Vatertagsfeiern am selben Tag, das DFB-Pokalfinale am Samstag und andere Großveranstaltungen, sagte de Maizière am Dienstagabend im ZDF. Allerdings, so der Minister weiter, gebe es derzeit keinerlei Hinweise auf eine erhöhte Gefahr für Deutschland.

200.000 Besucher erwartet

Der Politiker kündigte außerdem an, dass er für den Mittwoch Trauerbeflaggung in ganz Deutschland angeordnet habe. Auch beim Eröffnungsgottesdienst des Kirchentags am Mittwochabend soll der Opfer von Manchester gedacht werden. Zu dem fünftägigen Glaubenstreffen werden insgesamt rund 200.000 Besucher erwartet.

Bei dem Selbstmordanschlag am späten Montagabend am Rande eines Konzerts der US-Sängerin Ariana Grande kamen 22 Menschen ums Leben, darunter mehrere Kinder und Jugendliche. 59 wurden verletzt. Der „Islamische Staat“ (IS) erklärte, einer seiner Anhänger habe das Attentat verübt. (kna)