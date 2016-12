- Der 24-jährige Tunesier Anis Amri ist in der Nacht zu Freitag in Italien erschossen worden. Polizisten kontrollierten ihn um 3 Uhr an einem Bahnhof, er eröffnete das Feuer und wurde daraufhin getötet.

- Der IS hat ein angebliches Bekennervideo veröffentlicht, das Anis Amri in Berlin zeigen soll.

- Am Abend teilte das BKA mit, dass die Identifizierung der Opfer abgeschlossen ist.

- Bundeskanzlerin Angela Merkel will mehr und schnellere Abschiebungen nach Tunesien.

- Laut RBB soll sich der Verdächtige kurz nach dem Anschlag in einer Moschee in Moabit aufgehalten haben. Das LKA dementierte diese Information.

- Nach dem Anschlag ist eine sicherheitspolitische Debatte entbrannt. Vor allem die Union fordert eine Verschärfung der Gesetzeslage. SPD und Grüne zweifeln einige Vorschläge an.

- Die Ereignisse vom Donnerstag können Sie hier nachlesen.

(mit dpa, AFP, rtr, KNA, epd)