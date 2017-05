Newsblog zum 1. Mai in Berlin : 300 Polizisten schützen AfD-Fest in Pankow

Die AfD will im Bürgerpark in Pankow feiern, Gegendemonstranten sammeln sich. Beim Myfest in Kreuzberg warnt die Polizei - vor Sturmböen. Die Ereignisse im Newsblog.

von Matthias Jauch, Ruth Ciesinger und Marius Mestermann