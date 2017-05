Newsblog zum 1. Mai in Berlin : Erste U-Bahnhöfe am Myfest in Kreuzberg gesperrt

Es ist voll in Kreuzberg. Gegen 16 Uhr ist die erste autonome Demo am Spreewaldplatz gestartet. Im Bürgerpark in Pankow schützten 300 Polizisten die AfD. Die Ereignisse im Newsblog.