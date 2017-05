Newsblog zum 1. Mai in Berlin : Linke sammeln sich zum Anti-AfD-Protest

Die AfD will im Bürgerpark in Pankow feiern, die Gegendemonstranten sammeln sich. Am Abend schaut die Stadt dann nach Kreuzberg. Die Polizei gibt sich demonstrativ gelassen. Die Ereignisse im Newsblog.

von Matthias Jauch, Ruth Ciesinger und Marius Mestermann