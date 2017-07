Bereits im April 2016 hatte ein Freund von Anis Amri dessen tunesischen Reisepass in einer Moschee gefunden. Dieser rief Amri an und berichtete dies. Amris Antwort: "Mach' die Bilder raus und wirf ihn weg. Den brauch' ich nicht mehr." So schilderte es am 3. Juli Thomas Beck, Leiter der Abteilung Terrorismus beim Generalbundesanwalt, im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses.

Doch das Telefonat sei erst zeitverzögert ausgewertet worden, die Informationen daraus nicht weitergeleitet worden. "Es war bislang unbekannt, dass Amri einen Reisepass hatte", sagte Beck im Ausschuss. "Man hätte möglicherweise früher den Versuch einer Abschiebung unternehmen können", sagte Beck. Eine Woche nach der Ausschusssitzung fordern Politiker Aufklärung. "Wenn diesem Hinweis nachgegangen worden wäre, hätte man ihn damit vielleicht frühzeitig abschieben können. Das muss jetzt weiter aufgeklärt werden", sagte FDP-Innenexperte Marcel Luthe. Ähnlich äußerte sich der innenpolitische Sprecher der Berliner CDU-Fraktion und Vorsitzende des Untersuchungsausschusses zum Fall Anis Amri, Burkard Dregger.

Im April 2016 hatte Amri unter Aliasnamen einen Asylantrag abgelehnt. Dieser war im Sommer 2016 abgelehnt worden, für Amri bestand seitdem Ausreisepflicht. Im Juli 2016 wurde nach einer Messerstecherei in einer Neuköllner Bar gegen Amri ermittelt. Ende Juli 2016 wurde er in Friedrichshafen festgenommen, als er mit falschen Papieren in die Schweiz reisen wollte. Nach kurzer Zeit wurde er jedoch wieder entlassen.

NRW-Innenminister Ralf Jäger hatte erklärt, Amri habe nicht abgeschoben werden können, weil er keine gültigen Ausweispapiere hatte und Tunesien seine Staatsangehörigkeit zunächst bestritt.

Im Dezember 2016 hatte Amri den Terroranschlag mit zwölf Toten auf dem Berliner Breitscheidplatz verübt.

Der Berliner Senat hatte im April Bruno Jost als Sonderermittler eingesetzt, um die Pannen im Fall Amri aufzuklären. Am 3. Juli hatte Jost seinen Zwischenbericht im Innenausschuss vorgestellt. Zudem wurde ein Untersuchungsausschuss eingesetzt.