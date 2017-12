Die Berliner Polizei hat am Sonntagnachmittag in einer Tiefgarage am Spandauer Damm Kriegsmunition gefunden. 200 Schuss, Kaliber 7,65, erklärte ein Polizeisprecher. Nach Informationen der BZ hatte ein Stellplatzmieter die Polizei alarmiert. Oberhalb der Garage soll sich eine Moschee befinden, in der Nähe ist der Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg.

Wegen der Nähe dieser Einrichtungen und "zur Beruhigung der Bevölkerung", wie ein Polizeisprecher erklärte, wurde die Umgebung mit Sprengstoff-Spürhunden abgesucht, aber nichts gefunden. "Funde von Kriegsmunition gehören in Berlin zum Alltag", erklärte die Polizei. Deshalb werde die Öffentlichkeit darüber nicht informiert. Auch in diesem Fall verzichtete die Polizei auf eine Pressemitteilung. (Tsp)