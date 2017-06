Mit dem Messer und mit Reizgas bedroht: Mit der Veröffentlichung eines Videos und Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach zwei Männern, die versucht hatten, ein Bordell in Neukölln zu überfallen. Nach Polizeiangaben betrat am 30. März 2017 einer der Gesuchten das Bordell in der Karlsgartenstraße und gab vor, sich für eine der Frauen zu interessieren. Hierbei kundschaftete er wohl das Etablissement aus. Mit dem Hinweis, seinen Freund abholen zu wollen, verließ er laut Polizei kurz das Bordell und kehrte wenige Minuten später mit drei weiteren Männern zurück.

Dann sollen die Tatverdächtigen drei Mitarbeiter im Alter von 36, 39 und 46 Jahren mit einem Messer bedroht und mit Reizgas besprüht haben. Einer der Bordellmitarbeiter wehrte sich, griff zu zwei Beilen und verjagte die Tatverdächtigen. Die Gesuchten flüchteten ohne Beute durch ein Kellerfenster ins Freie.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Foto: Polizei Berlin

Die Kriminalpolizei fragt:

- Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Personen sowie zu deren Aufenthaltsorten machen?

- Wer hat die Tat beobachtet und sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet?

- Wer kann weitere sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 in der Jüterboger Straße 4 in Kreuzberg unter der Telefonnummer (030) 4664-573100 oder 573110, Fax: (030) 4664-573199, außerhalb der Bürodienstzeiten: (030) 4664-571100, die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Bilder und ein Video der Gesuchten können Sie unter folgendem Link einsehen: http://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/pressemitteilung.598984.php