Am Mittwoch sind vier Gefangene aus der JVA Plötzensee geflohen - dies meldete die Justizverwaltung am Donnerstagvormittag. Die Männer entkamen demnach über eine Kfz-Werkstatt, die sich auf dem Gelände der JVA befindet. "Die genauen Umstände der Flucht werden gegenwärtig noch ermittelt", heißt es in der Meldung weiter. Wie vorgeschrieben bei Fluchten ist sofort die Polizei informiert worden. Die "BZ" hat ein Foto veröffentlicht, das einen aus einem Fenster herausgebrochenen Mittelpfeiler zeigt. Durch dieses Fenster konnten die Männer sich aus der Autowerkstatt direkt vor den äußeren Zaun zwängen. Dieser stellte mit geringer Höhe dann offenbar kein Hindernis mehr dar. Mehr ist derzeit noch nicht bekannt.

In der Justizvollzugsanstalt Plötzensee sind derzeit 362 Personen inhaftiert. 102 von ihnen verbüßen eine Ersatzfreiheitsstrafe. Nach Informationen des Tagesspiegels werden auch Gefangene der auf der anderen Straßenseite gelegenen früheren JVA Charlottenburg, die heute ebenfalls Plötzensee heißt, morgens zur Arbeit in die Autowerkstatt gebracht.