Die Berliner Polizei hat einen Tatverdächtigen für den brutalen Überfall auf eine Joggerin im Mauerpark in Prenzlauer Berg festgenommen. Das sagte eine Sprecherin am Donnerstagmorgen. Ob es der Mann ist, nach dem die Polizei am Mittwoch öffentlich mit Fotos gefahndet hatte, konnte sie noch nicht sagen.

Die 40 Jahre alte Joggerin war am 19. März im Mauerpark äußerst brutal überfallen worden. Der Täter schlug mehrfach mit einem Ziegelstein auf die bereits am Boden liegende Frau ein und raubte ihre Jacke. Das Opfer erlitt bei dem Überfall schwere Kopfverletzungen und musste stationär behandelt werden. (Tsp)