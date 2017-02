In der Rigaer Straße in Friedrichshain ist es erneut zu Vandalismus gekommen. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, sind in der Nacht insgesamt 21 Autos in einer Tiefgarage eines Neubaus beschädigt worden. Ein Anwohner hatte gegen 1 Uhr klirrende Scheiben und eine Alarmanlage gehört. Daraufhin hatte er die Polizei gerufen. Ehe die Beamten anrückten flohen allerdings zwei - laut Anwohneraussage - dunkel bekleidete Personen in unbekannte Richtung.

Laut einem Polizeisprecher soll es sich bei den Fahrzeugen um "zum Teil hochwertige" Wagen gehandelt haben. Da die Ermittler außerdem linke Parolen und Symbole fanden, die in der Garage verschmiert worden waren, und die Rigaer Straße für seine linksextreme Szene bekannt ist, ermittelt nun der Polizeiliche Staatsschutz. (Tsp)