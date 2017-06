Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 16.20 Uhr am Montagnachmittag in der Groß-Ziethener Straße in Lichtenrade. Nach bisherigen Erkenntnissen war dort 62-jähriger Autofahrer in Richtung Lichtenrader Damm unterwegs und erfasste in Höhe Taunusstraße den neunjährigen Jungen, der von links die Straße überquerte.

Der Junge erlitt Kopf- und Beinverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. (Tsp)