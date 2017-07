Razzia wegen womöglich verschleuderter Millionen beim BER–Projekt: Die Cottbuser Staatsanwaltschaft hat am Dienstag die Zentrale der Flughafengesellschaft Berlin–Brandenburg (FBB) in Schönefeld durchsuchen lassen. Nach Informationen des Tagesspiegels wird gegen Ex-Technikgeschäftsführer Horst Amann wegen des Verdachts der Untreue ermittelt. Dabei geht es um zwei Abschlagszahlungen über insgesamt rund 70 Millionen Euro, die Ende 2012 im Chaos auf der Baustelle nach der geplatzten Eröffnung an den für die BER-Haustechnik zuständigen Imtech-Konzern überwiesen wurden, ohne dass dafür Leistungen erbracht worden waren.

Amann hatte sich die Zahlungen, begründet mit sonst drohendem Stillstand auf der Baustelle, vom Aufsichtsrat unter Vorsitz der damaligen Länderchefs Matthias Platzeck und Klaus Wowereit genehmigen lassen. Wegen des Imtech-Skandals war 2016 bereits ein früherer FBB-Baubereichsleiter wegen Korruption zu einer dreieinhalbjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden, weil er von Imtech Schmiergeld in Höhe von 150.000 Euro kassiert hatte.

Es geht nicht um Korruption

Im aktuellen Fall geht es nicht um Korruption. Die FBB informierte in einer Erklärung am Nachmittag über die Ermittlungen gegen einen früheren FBB-Geschäftsführer, ohne die Durchsuchung zu erwähnen. Deren Grundlage war ein richterlicher Beschluss, der erwirkt wurde, weil die Staatsanwaltschaft angeforderte Unterlagen nicht erhalten haben soll.

Mit den Untreue-Ermittlungen soll geklärt werden, ob Amann eventuell die Millionen leichtfertig ausgezahlt hat. In der FBB-Erklärung hieß es, man unterstütze die Ermittlungen „in vollem Umfang und wird die ihr zugänglichen Informationen und Unterlagen zeitnah an die Staatsanwaltschaft übergeben.“ Zudem behalte sich die FBB rechtliche Schritte vor, „sollte ein Schaden entstanden sein.“ Amann reagierte überrascht. „Ich wüsste nicht, was man mir vorwerfen könnte“, sagte er auf Anfrage. „Ich bin da ganz entspannt.“