In Reinickendorf soll ein 24-jähriger Mann am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr von zwei Männern beschimpft und fremdenfeindlich beleidigt worden sein. Nach Tagesspiegel-Informationen brachten die Männer in der Antonienstraße Plakate der AfD an, als sie den 24-Jährigen mit türkischer Staatsbürgerschaft beleidigten. Die Polizei bestätigte das auf Nachfrage. Seit dem heutigen Sonntag dürfen die Parteien Wahlplakate im Straßenbild aufhängen.

Zunächst seien die Männer dann mit ihrem Auto weiter gefahren, wären dann jedoch wenig später erneut erschienen und hätten sich volksverhetzend geäußert. Anschließend sollen sie noch ein Foto des 24-Jährigen gemacht haben, bevor sie sich entfernten. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt. (Tsp)