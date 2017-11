Die seit Monaten diskutierte Forderung nach einer Sperrzone für Prostitution in der Kurfürstenstraße ist am Donnerstagabend in der Bezirksvollversammlung Mitte (BVV) gescheitert. „Überlegungen zur Forderung einer Sperrgebietsverordnung“ sind „nicht weiter zu verfolgen“, so heißt es aus der Beschlussempfehlung. Auch die Grünenfraktion stimmte dafür – und damit gegen ihren Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel.

Noch im August hatte von Dassel die „Verbannung“ des Straßenstrichs gefordert. Dafür gab es Kritik von der SPD, den Linken und den Grünen. Die drückten ihre Ablehnung aus, indem zwei Drittel ihrer Fraktion der BVV-Sitzung vom 19. Oktober demonstrativ fernblieben.

Von Dassel sieht Senat in der Pflicht

Fraktionsmitglied Taylan Kurt teilte dem Tagesspiegel damals mit, dass man die Problematik in der nächsten Fraktionssitzung thematisieren werde – die am Donnerstag stattfand. Von Dassel hatte allerdings Mitte Oktober seinen Vorstoß relativiert: „Mir ist auch klar, dass ich allein kein Sperrgebiet erlassen kann“, sagte er der Morgenpost. „Ich habe ja noch nicht einmal gesagt, dass ich das für die beste Maßnahme halte.“ Zumal so etwas nur eine Verbesserung bringen könne, keine abschließende Lösung. „Ich bin weit davon entfernt zu sagen, es gibt irgendeine Maßnahme, die Probleme mit der Prostitution verschwinden lässt.“

Nun kam es zur klaren Ablehnung. Grünen-Politiker Kurt sieht den Senat in der Pflicht: „Der Bezirksbürgermeister hat eine Sperrgebietsverordnung vorgeschlagen, über deren Inkrafttreten nicht der Bezirk entscheiden kann, sondern nur die Senatsverwaltung für Gesundheit.“ Die Mittel des Bezirks seien beschränkt, um die Probleme im Zusammenhang mit der Kurfürstenstraße anzugehen. Eine Sperrzone hätte diese nur verlagert.

Auch Andreas Hauptenbuchner von der SPD-Fraktion sieht darin nur eine Zeitvergeudung. „Die eigentlichen Probleme, woran sich die Anwohnerinnen und Anwohner stören, sind längst geregelt. Weder Verschmutzung, noch öffentlicher Vollzug, noch Prostitution vor Schulen sind erlaubt. Wir brauchen also keine Diskussion über Verbote, sondern eine Diskussion über Lösungen.“ Das Land stehe jetzt in der Verantwortung. Daher fordert die BVV nun den Senat dazu auf, eine Arbeitsgruppe für den „Masterplan Prostitution“ zu bilden. Diese soll „alle relevanten Fragestellungen und Problemfelder“ eingehend betrachten und Lösungen finden.

"Berlintypisches Verwaltungsversagen"

Dem Bezirk läuft jedoch die Zeit davon. Seit 1. Juli muss sich jede und jeder Prostituierte vor Aufnahme des Gewerbes anmelden und zuvor eine gesundheitliche Beratung wahrnehmen; wer schon länger in dem Job ist, hat noch bis Jahresende Zeit, seine Tätigkeit anzumelden. Fast anderthalb Jahre hatte Berlin also Zeit, um das Prostituiertenschutzgesetz umzusetzen – und bekommt es nicht hin. Die Anmeldungen müssten also längst laufen und zu einem guten Teil erledigt sein; sie haben jedoch noch gar nicht angefangen. Stattdessen bekommen anmeldewillige Prostituierte einen „Anmeldeversuch“ bescheinigt, Bordellbetreiber eine „Genehmigungsfiktion“. Beides ist aber im Gesetz nicht vorgesehen; rechtstreue Bordellbetreiber dürften Prostituierte mit diesem Zettel nicht beschäftigen.

Der FDP-Innenpolitiker Marcel Luthe sieht darin ein wieder mal berlintypisches Verwaltungsversagen. Er hat dazu zwei parlamentarische Anfragen gestellt. Aus den Antworten geht hervor, dass die Verwaltung sich der Aufgabe bisher nicht stellt und auch nicht vorhat, Verstöße zu verfolgen. „Der Zeitraum zwischen Verkündung und Inkrafttreten des Prostituiertenschutzgesetzes wurde vom Bund sehr knapp gewählt“, heißt es darin, und: „Die gesundheitliche Beratung für Prostituierte wird angeboten werden, sobald die strukturellen Voraussetzungen geschaffen sind.“ Bis dahin würde eine Bescheinigung über den Anmeldeversuch ausgestellt. Die Verwaltung würde dann auf den Antragsteller zurückkommen.

Bordellbetreiber dürften nach der Rechtslage nur Prostituierte mit korrekter Anmeldung beschäftigen, nicht aber solche, die nur den im Gesetz nicht vorgesehenen Anmeldeversuch nachweisen können. Wer es dennoch tut, hat nichts zu befürchten, denn in der Antwort auf die jüngere der Anfragen heißt es: „Für Betreiberinnen und Betreiber dürfte aus der derzeitigen Übergangslösung folgen, dass sie von Berliner Prostituierten auch nur die Bescheinigung eines Anmeldeversuchs verlangen können.“ Kurz: Da wir das Gesetz nicht einhalten, müsst ihr es auch nicht. Gesundheitliche Beratungen, die für die Anmeldung nötig sind, finden auch nicht statt. Es muss ja erstmal Personal gefunden werden. Für die geschätzt zwischen 6000 und 10 000 Prostituierten in Berlin ist das dennoch unbefriedigend, zumal sie mit dem Zettel nur in Berlin arbeiten können, nicht aber auswärts. Wann es gelingt, das Gesetz einzuhalten, weiß der Senat selbst nicht. „Das Gesetz wird umgesetzt“, sagt Christoph Lang, Sprecher der Gesundheitsverwaltung. „Den ordnungsrechtlichen Teil macht jeder Bezirk selbst, die Anmeldungen werden zentral von Tempelhof-Schöneberg erledigt.“ Das sei sachgerecht, weil die bezirklichen Ordnungsämter die Betriebe ja schon kennen. Es seien im Nachtragshaushalt 24 neue Stellen für die Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes vorgesehen, je eine für jeden Bezirk und zwölf für Tempelhof-Schöneberg – hier soll die Anmeldung der Prostituierten zentral für ganz Berlin erfolgen.

Prostituierte werden an ihrem Beruf gehindert

Anfragesteller Luthe sieht das kritisch. „Der Senat ist offenbar mit allen Aufgaben überfordert und schafft es im Gegensatz zu den meisten anderen Bundesländern nicht, ein seit über einem Jahr bekanntes Gesetz auch umzusetzen“, sagt der FDP-Politiker. „Durch die Untätigkeit des Senats werden nicht nur tausende Berliner Prostituierte an der Ausübung ihres Berufs in anderen Bundesländern gehindert, sondern erhalten auch nicht einmal die Beratung, wegen der das Gesetz überhaupt eingeführt worden ist.“

Nach Angaben von Simone Wiegratz, Leiterin der Prostituiertenberatungsstelle Hydra, steigen zum Jahresende viele aus der Prostitution aus – unter anderem, weil sie dem Datenschutz nicht trauen. Hydra traut auch dem Sinn der vorgeschriebenen Gesundheitsberatung nicht, jedenfalls soweit hierdurch der Schutz von Prostituierten erstrebt wird. „Dass ein Behördenmitarbeiter in einem halbstündigen Gespräch erkennen kann, welche der Personen in einer Zwangslage ist, bezweifele ich. Dafür braucht man eine Vertrauenssituation, die so schnell nicht herzustellen ist.“

Hamburg löst das Problem anders

Ein Rechtsanwalt eines Berliner Großbordells schildert, dass man ihm in einem von ihm befragten Bezirksamt gesagt habe, man warte auf eine Handlungsanweisung des Senats. Darüber schüttelt er den Kopf. „Jeder Bezirk hier ist eine eigene Großstadt, wozu braucht es eine Handlungsanweisung? Es gibt doch das Gesetz, da steht alles drin.“

Während Tempelhof-Schöneberg dann erstmal anfangen muss, die neuen Stellen zu besetzen, hat Hamburg das Problem anders gelöst: Die Gesundheitsberatung wurde an externe Träger ausgelagert.