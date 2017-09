Protest-Sternfahrt : Mehr als 2000 Taxis legen Berlin lahm

An einer Protest-Sternfahrt zum Brandenburger Tor haben sich am Mittwoch rund 2000 Taxen beteiligt - sie protestierten damit gegen eine geplante Gesetzesänderung. Der Verkehr in Teilen Berlins war zeitweise lahmgelegt.

Felix Keßler