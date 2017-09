Friedensfest der Volkssolidarität





Die Senioren schnattern und lachen ausgelassen gemeinsam im gut gefüllten Gemeinschaftsraum der Volkssolidarität LV Berlin e.V., auf einer Ablage direkt gegenüber des Eingangs locken leckerduftende, selbstgemachte Kuchen. Die Pankower Volkssolidarität ist ein sehr beliebter Begegnungsort für die älteren Menschen, die sich dort gerne austauschen und gegenseitig ehrenamtlich unter die Arme greifen.

Im Laufe des Tages werden die Pankower Bundestagskandidaten von SPD, CDU, Grünen und Linken zur gemeinsamen Diskussion erwartet. „Die AfD ist aber bewusst aufgeschlossen, wir dulden hier keine Partei, die unsere Demokratie gefährden will.“, so Frau Georgy, seit 30 Jahren Bezirksvorsitzende der Volkssolidarität.

Mitdiskutieren soll außerdem eine Gruppe Schüler, die für das Fest mit ins Boot geholt wurde. Der 72 Jahre alte Traditionsverband möchte immer mehr Strukturen auch für jüngere Leute schaffen, um einen bereichernden Diskurs zwischen den Generationen zu ermöglichen.

Vier Stolpersteine am Prenzlauer Berg

Schoschana Harari ist für heute extra aus Israel mit ihren Kindern und Enkeln angereist: Sie möchte ihrer Familie eine letzte Ehre erweisen. Am Prenzlauer Berg, in der Choriner Straße 2, lebte sie während des zweiten Weltkriegs. Ihre Eltern und ihr Bruder starben in Konzentrationslagern. Ihren Bruder brachte Harari damals in ein jüdisches Kinderheim, in dem heute das Stadtteilzentrum „Pfefferwerk“ ist. Dort sah die heute 90-Jährige ihn zum letzten Mal. Harari ist die einzige Überlebende ihrer Familie.

Die Stolpersteingruppe Prenzlauer Berg organisierte die Stolpersteinverlegung am Freitag. 40 Personen, unter ihnen Anwohner und der Bezirksbürgermeister Sören Benn, kamen vorbei. Ein sichtlich emotionaler Moment für die gesamte Familie: „Ich bin sehr froh hier zu sein, es ist ein besonderes Ereignis für mich“, sagt Harari.

Schoschana Harari hat Blumen auf den Stolpersteinen ihrer Angehörigen niedergelegt. Foto: Laura Weigele

Neue Höhen im Teamraum

Aus den hellen Büroräumen der Schwangerschaftskonfliktberatung in der Paul-Robeson-Straße 30 in Pankow Hallen tönen laute, schrille Hammerschläge. Betritt man den Teamraum, trifft man auf vier fleißige Handwerkerinnen, die über silberne Metallleisten gebeugt, an mehrstufigen Lastregalen werkeln. Die Einen halten die Bauteile zusammen, die anderen hämmern und schrauben sie zusammen. Darauf, dass die Bauanleitung überflüssig ist, hat man sich schnell und enthusiastisch geeinigt.

Der künftige Standort der Regale soll der dunkle, etwas stickige Kellerraum mit der Nummer 18 sein. Denn der wurde bei den starken Regenfällen diesen Sommer komplett überflutet, sodass haufenweise Pappkartons voller Aktenordner und anderen Arbeitsmaterialien der Beratungsstelle unter Wasser standen, so Ines Scheibe, die Psychologin der Organisation. Um also für den nächsten Starkregen vorzubeugen, sollen alle wichtigen Utensilien ihren Platz auf den erhöhten Lastregalen finden.