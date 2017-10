Norddeutschland wird am Donnerstag von Sturmtief "Xavier" getroffen. In exponierten Lagen und in Böen kann der Sturm sogar Orkanstärke erreichen. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung von 11 bis 20 Uhr herausgegeben. Selbst für Berlin gibt es Berechnungen, die Spitzenböen mit fast 120 km/h Windgeschwindigkeit für möglich halten. Das wäre volle Orkanstärke – zum ersten Mal in der Region seit mehreren Jahren.

