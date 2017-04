Es geschah in der Nacht auf Karsamstag mitten im Zentrum von Cottbus an einer Tram-Haltestelle. Shaden M. wurde um 0.20 Uhr vor der Stadthalle auf einer Tempo-30-Straße von einem Auto – offenbar mit erhöhter Geschwindigkeit – erfasst. Die 22-Jährige soll plötzlich auf die Fahrbahn gegangen sein. Drei Tage später erlag die Frau aus Ägypten, die als Gaststudentin der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) in Cottbus war, ihren schweren Verletzungen.

Seit Dienstag nun ermittelt die Polizei aber nicht mehr nur gegen den Fahrer des alten Hondas mit Dresdner Kennzeichen wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr. Auf Weisung des Brandenburger Polizeipräsidenten Hans-Jürgen Mörke läuft jetzt gegen die beiden Mitinsassen aus dem Cottbuser Raum ein Verfahren wegen Volksverhetzung. Mörke lässt intern prüfen, ob die Beamten in Cottbus einen Verdacht auf eine politische Straftat unterschlagen haben.

"Scheiß Asylanten"

Eine 19-jährige Schülerin hatte ihren Augenzeugenbericht von dem Vorfall veröffentlicht – und ihre Darstellung ist, nachdem die Polizei mehrere Zeugen vernommen hat, bestätigt worden. Demnach soll der Wagen nach dem Unfall ein paar hundert Meter weiter gehalten haben. Während sich Passanten und Mitstudenten um die Verletzte kümmerten, der Fahrer sich selbst ruhig verhielt, sollen die Insassen gemächlich zurück an die Unfallstelle geschlendert sein.

Dort sollen sie Sätze wie diesen gesagt haben: „Ja, mir ist klar, dass es bei euch keine Straßen gibt, aber in Deutschland muss man eben auf die Straße gucken.“ Und: „Verpisst euch doch einfach wieder in euer Land, dann werdet ihr nicht angefahren – scheiß Asylanten.“ Dabei sollen sie gelacht haben.

Bei der Polizeiführung sorgte für Unmut, dass die örtliche Polizei nicht von selbst die Umstände geprüft hat und die Vorgänge erst durch die Schülerin publik gemacht wurden. Denn in Cottbus ist die Lage mit einer harten rechten Szene ohnehin angespannt. Im Januar waren 120 Neonazis vermummt und mit Fackeln über den Altmarkt gezogen. Die Sicherheitsbehörden hatten im Vorfeld nichts mitbekommen, die Polizei wurde von dem Aufmarsch überrumpelt und konnte nichts ausrichten.