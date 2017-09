Am Ende des ersten Tages war der Ärger bei vielen Gästen des Lollapalooza-Festivals groß. Drei Stunden oder länger, so schreiben viele auf Facebook und auf Twitter, hätten sie vom Gelände bis ins Berliner Stadtzentraum gebraucht - der Transport mit S-Bahnen und Shuttlebussen sei völlig unzureichend und chaotisch geplant gewesen. Im Gedränge der Wartenden sollen mehrere Menschen Kreislaufzusammenbrüche erlitten haben. Schon für die Organisation der Anfahrt am Nachmittag gab es Kritik.

"Wir wussten, dass es eine Herausforderung wird", sagt Lollapalooza-Sprecher Tommy Nick über die Situation in der Nacht. "Und wir haben versucht, die Besucher dafür zu sensibilisieren." Am Samstagnachmittag wurde darum über große LED-Bildschirme und die sozialen Netzwerke informiert, dass es "voraussichtlich ab 22.30 Uhr zu mittleren und ab 23 Uhr zu längeren Wartezeiten" kommen könnte.

Zu den Verletzten und den zahlreichen Fällen von Kreislaufzusammenbrüchen sagte Festivalsprecher Tommy Nick, dass so etwas "bei Events dieser Größe" immer wieder passiere. "Da sind manche dehydriert und waren den ganzen Tag auf den Beinen."

Die Polizei sperrte den Bahnhof Hoppegarten gegen Mitternacht wegen des großen Andrangs ab. „Bahnsteig und Züge waren extrem voll“, sagte Polizeisprecher Thorsten Peters. Bis gegen 2 Uhr früh sei der Zugang zum Bahnsteig nur geöffnet worden, wenn eine S-Bahn am Bahnsteig stand. Ohne die Absperrung wäre das Risiko zu groß gewesen, dass Menschen vom Bahnsteig in die Gleise stürzen. In der Spitze hätten auf dem Vorplatz der Station 5000 Menschen auf die Heimreise gewartet, schätzt die Bundespolizei. 40 von ihnen mussten wegen Kreislaufproblemen von Sanitätern behandelt werden, einige mussten wegen ernsterer gesundheitlicher Probleme in Krankenhäuser gefahren werden. Die Stimmung auf dem Vorplatz sei aber friedlich gewesen. „Gegen 2 Uhr entspannte sich die Lage“, sagte Peters.

Nach seinen Angaben sind am Sonnabend über den Tag verteilt 59.000 Menschen mit der S-Bahn zum Festival gereist. Bei der Abreise wurden 22.000 Richtung Berlin gezählt und 3000 Richtung Strausberg. Der Rest habe sich andere Wege für die Rückfahrt gesucht, nachdem die Veranstalter per Lautsprecher durchgesagt hatten, dass die S-Bahnen überfüllt sei.

Warum gab es keine höhere Taktung der S-Bahn?

Warten mussten die Festivalbesucher auch bei den Shuttlebussen, von denen es offenbar viel zu wenige gab. 200 Busse sind nach Nicks Angaben in der Nacht im Einsatz gewesen - bedenkt man, dass die S-Bahn ab 0.39 Uhr nur noch im 20-Minuten-Takt fahren sollte und tausende Menschen wieder in Richtung Stadtzentrum wollten, ist nachvollziehbar, dass viele die Abreise so chaotisch erlebt haben. Warum gab es keine höhere Taktung der S-Bahn in der Nacht? "Das haben wir vorab mehrfach beantragt", sagt Sprecher Tommy Nick und verwies auf mehrere Treffen mit Bahn, BVG, Polizei und Rettungskräften. "Die Bahn hat das abgelehnt, mit der Begründung, es gebe nicht genügend Personal."

Das wollte ein Bahnsprecher am Samstag nicht bestätigen. Er sagte, dass mit dem Veranstalter eine Taktverdichtung von 20 auf zehn Minuten vereinbart worden sei. Der letzte Zug in diesem Takt sei um 0.39 Uhr in Hoppegarten abgefahren – zu einer Zeit also, als es dort besonders voll war. Dies sei geplant gewesen. Wieso nicht spontan der Zehn-Minuten-Takt bis in die Nacht verlängert worden sei, konnte der Bahnsprecher nicht sagen.

Der geplante Takt habe am späten Abend ohnehin nicht mehr eingehalten worden können. Die Züge seien dann abgefahren, wenn die Bundespolizei die Freigabe erteilte, an einen Fahrplan habe man sich nicht mehr halten können. „Es ging nur noch um die Sicherheit“, sagte der Sprecher. Problematisch sei gewesen, dass viele Züge schon voll in Hoppegarten angekommen seien - in Neuenhagen hatte ein Oktoberfest stattgefunden. Ein noch dichterer Takt, zum Beispiel alle 5 Minuten, sei derzeit auf dieser Strecke nicht möglich. Denn wegen einer Baustelle gibt es in Hoppegarten derzeit nur ein Gleis. In Absprache mit dem Veranstalter seien Züge mit acht Wagen gefahren, sonst werden auf der Strecke nur Züge mit vier oder sechs Wagen eingesetzt.

Am heutigen Sonntag werde wieder der Zehn-Minuten-Takt bis kurz nach Mitternacht angeboten, hieß es bei der Bahn.

Die Festivalmacher entschuldigten sich am Sonntag im Netz bei den Besuchern und betonten, dass man versuche, die Situation am Sonntag besser zu organisieren.

Die Informationen über die LED-Monitore sollen deutlicher werden, gerade auch was die vier Ausgänge betrifft - die Organisatoren fordern die Besucher auf, den Ausgang zu nehmen, durch den sie auch auf das Gelände gekommen sind. Ob sich daran alle halten, ist indes eine andere Frage. Außerdem sollen laut Nick mehr Busse eingesetzt werden - wie viele mehr, konnte der Sprecher allerdings noch nicht sagen. Und ein Problem kommt heute dazu: Die letzte S-Bahn fährt um 0.39 Uhr, danach ist Schluss.