Gegen einen früheren Jugendfußball-Trainer des Berliner Traditionsvereins Tennis Borussia sind schwere Vorwürfe erhoben worden. Der 25-Jährige soll sexuellen Missbrauch an einem 14-Jährigen aus seiner damaligen Mannschaft verübt haben. Das berichtet die „BZ“. Martin Steltner, der Sprecher der Staatsanwaltschaft, bestätigte dem Tagesspiegel, „dass Ermittlungen gegen den Mann laufen“. Weitere Informationen wollte er nicht geben. Die Anzeige liege beim Landeskriminalamt (LKA), das die Ermittlungen jetzt betreibe.

Laut „BZ“ soll der Coach mindestens einen seiner damaligen Spieler zu einem Bordellbesuch gezwungen haben. Der Trainer soll den 14-Jährigen in dem Etablissement auch zu sexuellen Handlungen mit einer Prostituierten genötigt haben, der beschuldigte Trainer soll dabei zugeschaut haben.

Trainer hat den Verein verlassen

Der Teenager habe sich aber seinen Eltern offenbart, die daraufhin zur Polizei gegangen seien und Anzeige erstattet hätten. Zudem sei der Verein informiert worden. Martin Cissek, der Leiter Öffentlichkeitsarbeit von Tennis Borussia, teilte dem Tagesspiegel auf Anfrage mit, dass er aufgrund „der laufenden Ermittlungen zu diesem Sachverhalt nichts Weiteres sagen“ könne. „Nach Bekanntwerden dieser Vorwürfe haben wir den Trainer sofort freigestellt. Dieser ist am nächsten Tag von seinem Posten zurückgetreten. Er hat den Verein auch verlassen.“

Cissek teilte weiter mit, „dass Tennis Borussia von Beginn an in enger Abstimmung mit dem Berliner Fußballverband, dem Landeskriminalamt, dem Kinderschutzverein und allen Eltern“ gestanden habe und stehe. „Wir nehmen diese Vorwürfe sehr ernst und tun alles, damit unsere Jugendlichen auch weiterhin den größtmöglichen Schutz im Verein genießen.“

Laut „BZ“ habe der Verein in einem Brief an die Eltern von einer „nicht tragbaren Kommunikation“ zwischen Trainer und Spieler gesprochen. Der betroffene Spieler sei vor einigen Wochen mit seinen Eltern zurück in seine isländische Heimat gefahren.