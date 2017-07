So gehört sich das, wenn einer der größten Indiebands der Gegenwart, die man kaum noch als solche bezeichnen kann, kurz davor ist, die Park-Bühne der Wuhlheide zu betreten: Die Sonne zeigt sich ein paar Minuten nach vier langen Regentagen, der Himmel wird klar und dämmerig-blau, und als die dieses Mal neun Mitglieder von Arcade Fire ihre Plätze auf der Bühne eingenommen haben, auch das muss dann einfach so sein, beginnen sie ihren Set mit „Everything Now“, dem übersprudelnden Titel- und Eröffnungsstück ihres Ende Juli erscheinenden neuen Albums. „Evyerything Now“ soll Gegenwartsfeier und zugleich Kritik an dem ständigen „Gerade, eben, jetzt“ sein, mit dem Refrain „Everything now! / I need it, I want it, I can’t live without it“, und natürlich klingt der Song nur nach Feier mit seinem Vorwärtsdrang, seinem Discobeat, seiner Hymnenhaftigkeit, seinen „La La La La La Las“, seiner Abba- und Simple-Minds-haftigkeit. Von wegen "Don´t you forget about me".

Ja, alles jetzt sofort: Arcade Fire lassen keinen Zweifel dran, dass es an diesem Abend nur um das Feiern der Gegenwart geht, um die Augenblicke mit ihrer Musik, die nichtsdestrotrotz bei Publikum wie Band willkürliche wie unwillkürliche Erinnerungen hervorrufen. Die kanadische Band gründete sich Anfang der nuller Jahre, ihr 2003 veröffentlichtes Debütalbum „Funeral“ war damals eine große Wundertüte mit Hippie-, U-2- und diversen Wohlklang-Accessoires - und mit jedem weiteren Album wurde die Wundertüte voller, wurden die Fans der Band mehr, die Hits hittiger und die Auftrittsorte größer. Mit Songs wie „Suburbs“, „Ready To Start“ oder „Reflektor“ dürfte jedenfalls der Gefühlshaushalt einer der letzten Indie-Generationen schön ausgepolstert worden sein. Die ist nun komplett gekommen, Menschen zwischen eher 30 und 50 als zwischen 15 und 30, und Arcade Fire geben ihnen das volle Hitprogramm aus den letzten fünfzehn Jahren.

Einen Anti-Bush-Song gibt es

Auf der Bühne herrscht, wie man das von der Band kennt, Unübersichtlichkeit. Im Hintergrund ist eine Art Aquarium zu sehen, in das alles Mögliche hineinprojiziert wird, Bandsymbole, Filme, Flammen, auch die Silhouetten der Musiker. Häufig werden die Instrumente getauscht, die Plätze gewechselt. Nur Sänger und Bandleader Win Butler steht zumeist im Zentrum, in schwarz gekleidet, mit weißen Schuhen, immer mal auf ein Podest kletternd (Warum bloß? Ist er so klein?), während seine Frau, die Arcade-Fire-Bandleaderin Régine Chassagne, sich zu Beginn auffallend zurückhält, später hier mal ein tragbares Keyboard bedient, dort die Schellen rasseln lässt und schließlich viel in Bewegung ist. Um Tempo geht es Arcade Fire, um Druck, um Power, um gute Laune, von „Everything Now“ an. Das Ganze hat Überwältigungscharakter, ist Überwältigungsmusik. Es gibt kein Innehalten, keine Nachdenklichkeit, kaum einen ruhigen Moment (aber auch kein Konfetti und keine Variety-Show, wie bei der "Reflektor"-Tour). Man wundert sich da richtiggegehend, dass Butler einen der Songs ihres zweiten Albums „Neon Bible“, „Intervention“, als seinerzeitigen Protestsong gegen George W. Bush bezeichnet und anfügt, dass jetzt ja noch alles viel schlimmer sei.

Disco 2017

Entziehen kann man sich dieser Überfallmusik nur schwer, und sie bildet an diesem Abend gut ab, was wohl auf dem neuen, von Daft Punks Thomas Bangalter, dem Portishead-Mastermind Geoff Barrow und dem Pulp-Bassisten Steve Mackay mitproduzierten Album "Everything Now" zu hören ist: treibende Pop-Musik, die stetig nach vorn drängt, die auf die Tube drückt, mit viel Synthies, viel Discobeats, viel Jubelchören. Vielleicht ist "Everything Now" wirklich der Nachfolger des wegweisenden Pulp-Albums „Different Class“ von Mitte der nuenziger Jahre. Disco 2017 statt Disco 2000. So klingen zumindest auch die beiden anderen Stücke, die schon veröffentlicht worden und in der Welt der Streaming-Dienste zu hören sind: „Creature Comfort“ und „Sign Of Life“. Letzteres ist ein Cool-Kids-Coming-of-Age-Drama mit dem Anspruch auf Allgemeingültigkeit und Zeilen wie „Looking for signs of life/ Looking for signs every night/But there´s no signs of life/ So we do it again“. Und „Creature Comfort“ diskutiert ebenfalls die Probleme Heranwachsender: "Some boys hate themselves/Spend their lives resenting their fathers/Some girls hate their bodies/Stand in the mirror and wait for the feedback“. Das hat etwas Spekulatives, so als würden sich der fast vierzigjährige Butler und seine Frau noch einmal um ein jüngeres Publikum bemühen wollen.

Aber auch in diesen Songs, gerade in dem auf der Bühne dann hochdramatischen, von eben jenen Flammen im Hintergrund begleiteten und dann vorn mit viel Nebel eingehüllten Stück „Creature Confort“ gibt es ganz viele, das Publikum, sich selbst und überhaupt die Welt umarmende und stets gut gehende „Na-na-na-na-nas“. Ach, doch, das ist alles ganz großartig und schön, das ist toller und schäumender Stadionrock. Ein Unbehagen bei so viel demonstrierter Gefühligkeit und gute Laune bleibt - und gut möglich, dass genau dieses Unbehagen ganz im Sinn von Arcade Fire ist.