Das Bild des rasenden Stillstands gehört zu den Allgemeinplätzen im Roadmovie. Die Gegensätze von emotionaler Verschlossenheit und räumlicher Weite, äußerlicher Mobilität und innerer Stagnation sind gewissermaßen die Triebkräfte des Genres. In Thomas Arslans „Helle Nächte“ wird man wieder an diese Disposition des Roadmovies erinnert, denn eine äußere Dramaturgie ist in der Vater-Sohn-Geschichte zweitrangig.

Ein hilfloses, mal wütendes, meist bockiges Schweigen begleitet die langen Autofahrten von Michael (Georg Friedrich) und seinem vom Vater entfremdeten Sohn Luis (Tristan Göbel aus „Tschick“) durch die menschenleeren Berglandschaften Norwegens.

Michael hat den Kontakt zu Luis vor Jahren abgebrochen. Er war weder ein guter Ehemann noch ein sonderlich fürsorglicher Vater. Die Fehler seines eigenen Vaters hat er wiederholt, das emotionale Unvermögen wird von Generation zu Generation vererbt. Als der Vater, der seine letzten Lebensjahre in Norwegen verbracht hat, nach Jahren der Funkstille überraschend stirbt, nimmt Michael dessen Tod zum Anlass, den Teufelskreis zu durchbrechen. Er lädt Luis ein, ihn auf die Beerdigung zu begleiten. Ein bisschen Trauerarbeit, ein bisschen Vater-Sohn-Bonding beim Camping – die späte erzieherische Maßnahme erweist sich als vergeblich. Michael fehlen die Worte, um sein Scheitern zu artikulieren, Luis lässt den Vater mit seinen ungelenken Annäherungsversuchen auflaufen.

Die Natur als Erweiterung brachliegender Gefühlswelten

Schon in seinem letzten Film „Gold“ hat Arslan seine Figuren in eine mythische Landschaft, den amerikanischen Westen zur Zeit des Goldrauschs, eingelassen. In „Helle Nächte“ ist die Beziehung der Menschen zur Natur abstrakter. Sie stellt keine Bedrohung dar, lediglich eine Erweiterung brachliegender Gefühlswelten. Es gibt Schauspieler, die über die Gabe verfügen, auf äußerst elaborierte Weise zu schweigen. Doch Arslan scheint den eigenen Darstellern nicht genug zu vertrauen, um seinen formalen Minimalismus voll zur Geltung kommen zu lassen. Stattdessen tauschen Vater und Sohn merkwürdig banale Sätze aus, die ihre Kommunikationsstörung illustrieren, aber nicht die Hilflosigkeit des Drehbuchs kaschieren können. Die Leere, die seine Figuren umtreibt und sich in der Landschaft doppelt, findet keinen adäquaten Ausdruck – nicht in den langen, vom „Slow Cinema“ inspirierten Einstellungen, dem Zusammenspiel von zeitlicher und räumlicher Erfahrung, noch in der Chemie zwischen Friedrich und Göbel. Da fällt dem Film am Ende nicht mehr ein, als Vater und Sohn schweigend beim Steinehüpfen zu beobachten. Und eine hochsymbolische Kamerafahrt in den dichten Nebel hinein ist entweder viel zu kurz – oder zu lang. Trotz seiner gerade mal 86 Minuten mangelt es „Helle Nächte“ an Zeitgefühl.

