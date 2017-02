Der Germanist Egon Schwarz ist tot. Schwarz sei bereits am Samstag in seinem Heimatort St. Louis im US-Bundesstaat Missouri gestorben, sagte eine Sprecherin des C.H.-Beck-Verlags in München am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Familie des Autors habe den Verlag darüber informiert.

Der 1922 in Wien geborene Schwarz gilt als einer der wichtigsten Vermittler deutschsprachiger Literatur und Kultur in den Vereinigten Staaten. Seine Sammlung von Briefen, Schriften und Entwürfen hatte er vor einigen Jahren dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach überlassen. Schwarz hatte unter anderem in Harvard und St. Louis als Professor gearbeitet und mehrere Bücher veröffentlicht. (dpa)