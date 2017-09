Joy Fleming ist tot. Die Soulsängerin starb am Mittwochabend im Alter von 72 Jahren, wie ihr Sohn und ihr Manager am Donnerstag bestätigten. Zunächst hatte der SWR berichtet. „Mit ihr verlieren wir eine großartige Sängerin, eine aufopferungsvolle Mutter und eine liebevolle Lebensgefährtin, welche voll im Leben stand“, hieß es in der Mitteilung.

Joy Fleming vertrat Deutschland 1975 beim Grand Prix mit dem Song „Ein Lied kann eine Brücke sein“, landete damals jedoch weit hinten. Über 40 Jahre lebte die Sängerin auf einem Bauernhof in Sinsheim bei Mannheim mit ihrem französischen Lebenspartner.

Die Künstlerin hatte Anfang der 70er Jahre mit dem Mannheimer Mundartstück „Neckarbrückenblues“ einen Hit gelandet, der sie weit über die Stadt hinaus bekannt machte. (dpa)