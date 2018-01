Regisseur Dieter Wedel tritt nach wiederholten Vorwürfen von Schauspielerinnen als Intendant der Bad Hersfelder Festspiele zurück, er war dort seit 2014 im Amt. Der 75-Jährige könne seine Aufgaben nicht weiter wahrnehmen, erklärte eine Sprecherin Wedels. Er befinde sich in einem Krankenhaus, sie bestätigte Berichte, wonach er eine Herzattacke erlitten haben soll. Wedel selbst teilte in einer persönlichen Stellungnahme mit: „Seit mehr als zwei Wochen sehe ich mich einer nicht enden wollenden Flut schwerster, öffentlich in den Medien erhobener Anschuldigungen und Vorwürfen ausgesetzt. Der Umfang und die Art und Weise dieser Beschuldigungen haben mich zutiefst verstört und erschüttert. Auch die Tatsache, dass es nicht aufhört.“

Deutschland hat nun endgültig auch seinen „MeToo“-Fall, obwohl der Fall Wedel weniger drastisch ausfällt wie der des Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein. Dieser war nach massiven Vorwürfen wegen vielfachem sexuellem Missbrauch bis hin zur Vergewaltigung fristlos von seinem Chefposten bei der Weinstein Company entbunden wurden. Auch andere des sexuellen Missbrauchs bezichtigter, einflussreiche Männer in der Film- und Medienbranche hatten in Amerika ihre Jobs verloren, darunter der Schauspieler Kevin Spacey.

Nachdem in Deutschland zunächst kein Täter namentlich genannt wurde, hatten im „Zeit-Magazin“ Anfang Januar mehrere Schauspielerinnen Vorwürfe gegen Dieter Wedel erhoben – per eidesstattlicher Erklärung. Sie reichten von übergriffigem und cholerischem Verhalten bis hin zu erzwungenem Sex. Wedel stritt die Vorwürfe des Missbrauchs ab, ebenfalls mit einer eidesstattlichen Erklärung. Zuletzt hatte sich Schauspielerin Iris Berben kritisch zu Wedel geäußert und von Demütigungen berichtet. Nun kündigte der Regisseur an, sich nicht mehr öffentlich zu dem Thema äußern zu wollen. Die Intendanz in Bad Hersfeld soll vorerst sein bisheriger Stellvertreter Joern Hinkel übernehmen. Tsp/dpa