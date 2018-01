Beim diesjährigen 55. Berliner Theatertreffen (4. - 21. Mai) ist Berlin mit gleich drei Inszenierungen vertreten. Mit Goethes "Faust" ist Frank Castorfs Abschieds-Premiere an der Volksbühne dabei. Damit wird's gleich interessant: Castorf wird mit dem Theatertreffen-"Faust" mit Sicherheit nicht zurück an die Volksbühne gehen, wo sein heftig umstrittener Nachfolger Chris Dercon nun der Hausherr ist. Die Einrichtung der Inszenierung am Haus der Berliner Festspiele kostet Geld - wofür das Theatertreffen bereits einen Antrag beim Berliner Senat und bei der Lottostiftung gestellt hat.

Die Schaubühne ist mit Thomas Ostermeiers Roman-Adaption "Rückkehr nach Reims" mit Nina Hoss eingeladen; die Berliner Festspiele, die das Theatertreffen veranstalten, sind sogar selber eingeladen, mit dem Immersions-Stück "Nationaltheater Reinickendorf“ von Vegard Vinge und Ida Müller.

Anders als im Vorjahr kommen die meisten der zehn ausgewählten Stücke aus den großen Traditionshäusern des deutschsprachigen Theaters - nach dem Theater aus der Provinz 2017 sind 2018 die Metropolen wieder stark vertreten. Aus Hamburg wurde Elfriede Jelineks "Am Königsweg" in der Regie von Falk Richter am Deutschen Schauspielhaus sowie Antú Romero Nunes "Odyssee" nach Homer vom Thalia Theater in die Riege der zehn bemerkenswertesten deutschsprachigen Inszenierungen des letzten Jahrs aufgenommen. Die Münchner Kammerspiele, deren Intendant Matthias Lilienthal bei seinem Amtsantritt viel Kritik einstecken musste, reisen mit gleich zwei Stücken an, mit Anna-Sophie Mahlers Musiktheaterstück "Mittelreich" nach dem Roman von Josef Bierbichler, Regie führt Anta Helena Recke. Und mit Christopher Rüpings Brecht-Inszenierung "Trommeln in der Nacht".

Die Schweiz bestreitet zwei Abende des Festivals, das Schauspielhaus Zürich mit Karin Henkels Zyklus "Beute Frauen Krieg", basierend auf den Euripides-Stücken "Die Troerinnen" und "Iphigenie in Aulis. Und das Theater Basel mit Ulrich Rasches Büchner-Klassiker "Woyzeck". Noch ein Stammgast des Theatertreffens ist wieder vertreten, das Wiener Burgtheater ist mit Jan Bosses Version des Romans „Die Welt im Rücken“ von Thomas Melle eingeladen.



Theatertreffen-Chefin Yvonne Büdenhölzer betonte bei der Vorstellung des Programms am Dienstag in Berlin, die Protagonisten der ausgewählten Inszenierungen seien "oft zerbrochene und zerbrechende Charaktere, die die Welt durch ihre individuelle Wahrnehmung filtern und so neue Realitäten erzeugen". Der Jury gehörten die Kritikerinnen und Kritiker Margarete Affenzeller, Eva Behrendt, Wolfgang Höbel, Andreas Klaeui, Dorothea Marcus, Christian Rakow und Shirin Sojitrawalla an, sie sichteten insgesamt 409 Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Der genaue Spielplan des 55. Theatertreffens soll am 6. April veröffentlicht werden, der Ticket-Vorverkauf beginnt am Samstag, den 21. April. Die ausgewählten Werke für den Stückemarkt werden Ende Februar bekanntgegeben. Tsp