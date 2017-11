Der Comedy-Schriftsteller Torsten Sträter wird mit dem Deutschen Kabarettpreis in der Sparte Kleinkunst ausgezeichnet. Unter der dunklen Wollmütze, die er bei seinen Auftritten trage, sei viel Platz für „komische und ungeahnt abgründige Gedanken“, lobte die Jury. Sträter, der 1966 in Dortmund geboren wurde und heute in Waltrop am Rande des Ruhrgebiets lebt, ist gelernter Herrenschneider. Er schreibt Kolumnen für das Fußballmagazin "Kicker", veröffentlicht Kurzgeschichten, betreibt den Podcast "Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel" und hat auch seine eigenen Depressionen auf die Bühne gebracht.

Lorbeer für die Kanzlersouffleuse

Der Preis in der Kategorie Kabarett geht an die für ihre Rolle als „Kanzlersouffleuse“ bekannte Simone Solga. Die 54-Jährige Künstlerin ziehe als „naive Besserwisserin“ auf der Bühne „souverän die Strippen in der großen Politik“, hieß es in der Begründung der Mainzer Jury.

In der Sparte Chanson/Lied/Musik wird der Musik-Kabarettist Marco Tschirpke ausgezeichnet. Dessen Lyrik widme sich „intelligent und immer charmant“ den Sonderlichkeiten des Lebens, urteilten die Juroren. Den Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz erhält der österreichische Schauspieler und Kabarettist Andreas Vitásek. Der Förderpreis der Stadt Mainz geht ebenfalls nach Österreich, an die Poetry-Slammerin Lisa Eckhart.

Charmante Lyrik

Die Preisverleihung findet am 18. Februar 2018 im Mainzer „unterhaus“-Theater statt. Der mit jeweils 5000 Euro dotierte Deutsche Kleinkunstpreis gilt als bedeutendste deutsche Kabarett-Auszeichnung dund wurde 1972 von der Mainzer Kabarettbühne gestiftet. Eine Aufzeichnung der Preisverleihung wird im Programm von 3sat sowie im ZDF und bei ZDF.kultur gesendet, der Termin dafür steht noch nicht fest. Tsp/epd