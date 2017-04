Für den Wahlbeobachter Stefan Schennach gibt es keine Zweifel: Die Abstimmung in der Türkei am Sonntag über die Einführung des Präsidialsystems war "weder frei noch fair". Der österreichische Sozialdemokrat war für den Europarat gemeinsam mit dem Linken-Bundestagsabgeordneten Andrej Hunko im südanatolischen Diyarbakir und Mardin nahe der syrischen Grenze unterwegs. Was sie dort erlebt haben, sagt er, "hinterlässt einen ganz faden Nachgeschmack".

Zweimal wurde den Wahlbeobachtern der Zugang zum Wahllokal verwehrt: einmal am Sonntagvormittag für zwei Stunden während der Wahl, das zweite Mal nach Schließung der Wahllokale, als die Auszählung begann. Da durften sie die ersten 20 Minuten, in denen unter anderem die Wahlurnen geöffnet werden, nicht mit dabei sein. Insgesamt war die Lage in der Stadt Diyarbakir, die im Winter vor einem Jahr bei Kämpfen zwischen Sicherheitskräften und der PKK-Guerilla stark zerstört worden ist, sehr angespannt. Zudem, so Schennach, habe es eine "unfassbare Polizeipräsenz" gegeben.

Der SPÖ-Politiker verweist auch darauf, dass in dem Gebiet Hunderttausende nicht abstimmen konnten. Die Menschen in dem Gebiet waren bei Kämpfen zwischen PKK und Sicherheitskräften aus ihren Häusern vertrieben worden. Sie konnten sich jetzt nicht mehr rechtzeitig für die Wahl registrieren. Zudem waren in den Tagen vor der Abstimmung noch einmal hunderte Menschen in Diyarbakir und Umgebung ohne Begründung festgenommen und in Turnhallen festgehalten worden. Auch sie konnten am Sonntag ihre Stimme nicht abgeben.

"Es sind ganz seltsame Dinge passiert"

Es seien "ganz seltsame Dinge" passiert, fasst Schennach zusammen. Den Wahlbeobachtern seien auch Nachrichten zugetragen worden von Dorfvorstehern, die ganze Listen selbst abgestempelt haben sollen, es kursieren Videos von Wahlfälschung in Wahlbüros. Das hat Schennach aber nicht selbst beobachtet und kann es deshalb auch nicht bestätigen. Angesichts der massiven, kostenlosen Wahlwerbung, die die regierungstreuen Medien im Vorfeld für das Referendum geliefert hätten, den Drohungen sogar von Präsident Erdogan selbst gegenüber Andersdenkenden seien die 49 Prozent "Nein"-Stimmen geradezu ein "sensationeller Erfolg" für die Gegner der Verfassungsreform.

Video 00:23 Min. Proteste nach Türkei-Referendum

Schennachs Kollegin, die Berliner Bundestagsabgeordnete Mechthild Rawert, hat als Wahlbeobachterin in Ankara ein deutlich besser organisiertes Referendum erlebt und ist auch in keinster Weise behindert worden. Sie sagt: "In den Wahllokalen, die ich beobachtet habe, konnte ich keine Unregelmäßigkeiten feststellen." Allerdings betont auch Rawert genau wie Schennach "die Umstände dieser Wahl: Sie fand unter den Bedingungen des Ausnahmezustands statt. Außerdem gab es Beeinflussungen, die in einem wirklich demokratischen System undenkbar wären – etwa dass Bürgermeister ihr Amt missbrauchen und Plakate mit ihrem Bild drucken, auf denen alle, die mit 'Nein' stimmen, als Landesverräter verunglimpft werden."

Ihre Schlussfolgerung ist: "Das Land ist tief in zwei praktisch gleich große Lager gespalten. Ich frage mich, wie die Türkei damit fertigwerden wird."

Wie bewerten Sie den Ausgang des türkischen Referendums? Das Meinungsforschungsinstitut Civey, Tagesspiegel-Kooperationspartner, hat dazu eine aktuelle Umfrage erstellt. Wenn Sie sich registrieren, tragen Sie zu besseren Ergebnissen bei. Mehr Informationen zu Civey finden Sie hier.