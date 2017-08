AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland soll am Wochenende bei einer Wahlkampfveranstaltung im thüringischen Eichsfeld von einer Entsorgung der SPD-Vizevorsitzenden und Staatsministerin Aydan Özoguz gesprochen haben. Zunächst empörte sich Gauland der „FAZ“ zufolge über eine Äußerung von Özoguz im Tagesspiegel im Mai, die gelautet hatte: „eine spezifisch deutsche Kultur ist, jenseits der Sprache, schlicht nicht identifizierbar“. Gauland kommentierte die Äußerung demnach so: „Das sagt eine Deutsch-Türkin. Ladet sie mal ins Eichsfeld ein und sagt ihr dann, was spezifisch deutsche Kultur ist. Danach kommt sie hier nie wieder her und wir werden sie dann auch, Gott sei dank, in Anatolien entsorgen können.“

Es habe Applaus und vereinzelte Jubelrufe des Publikums gegeben. Über den Zuzug von Asylsuchenden, kriminellen Einwanderern und islamistischen Terroristen soll Gauland gesagt haben: „Man will uns dieses Deutschland wegnehmen. Und, liebe Freunde, das ist fast so etwas – früher hätte man das eine Invasion genannt – wie eine schleichende Landnahme. Und dieser schleichenden Landnahme müssen wir alle geschlossen widerstehen.“ (Tsp)