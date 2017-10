Mit Verweis auf die angespannte Sicherheitslage fordert Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen mehr Befugnisse für die Nachrichtendienste. „Sicherheit hat ihren Preis, und der Preis ist nicht nur in Euro zu bezahlen“, sagte Maaßen am Donnerstag bei der ersten öffentlichen Anhörung der Nachrichtendienstchefs im zuständigen Kontrollgremium des Bundestages. Nur die Dienste könnten Terroranschläge im Vorfeld aufdecken und verhindern. „Wir brauchen deshalb einen vollen Werkzeugkasten, mit dem wir in der Lage sind, die Probleme von heute zu lösen“, sagte Maaßen. „Es kann nicht sein, dass wir davon abhängig sind, dass unsere Partner uns mit ihren Werkzeugen aushelfen.“

Maaßen sagte, er habe „einige Wünsche gerade im technischen Bereich“. Der Verfassungsschutz brauche Zugang zu Messenger-Diensten wie WhatsApp oder Telegramm. Er wüsste zum Beispiel auch gerne, wer sich gerade in Deutschland auf seinem Computer Enthauptungsvideos anschaue, die über einen ausländischen Server verbreitet werden, um diese Informationen mit Dateien auffällig gewordener Extremisten abzugleichen und deren Gefährlichkeit besser einschätzen zu können.

Die Bedrohung durch Cyberangriffe wächst

Der Verfassungsschutzpräsident argumentierte, die Sicherheitslage sei heute wesentlich komplexer als bei der Terrorserie vor 40 Jahren im sogenannten Deutschen Herbst. Derzeit gebe es in Deutschland 10.300 Salafisten sowie mehr als 1800 Personen im islamistisch-terroristischen Spektrum. Darüber hinaus sei ein Anstieg beim gewaltbereiten Rechts- und Linksextremismus zu beobachten sowie eine wachsende Bedrohung durch Cyberangriffe. „Wäre ich Geschäftsmann, könnte ich sagen: In all unseren Geschäftsfeldern boomt es“, sagte Maaßen. „Leider ist dies keine positive Nachricht.“

Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Bruno Kahl, sagte, die Geheimdienste stünden aktuell vor immensen Herausforderungen. Die deutschen Dienste müssten aufpassen, mit der technischen Entwicklung Schritt zu halten. „Sonst kommt die digitale Revolution nur denen zugute, vor denen wir unser Land eigentlich schützen sollen.“

Maaßen: Keine Cyberangriffe vor der Bundestagswahl

Die Geheimdienst-Chefs äußerten sich auch zu Cyberangriffen im Vorfeld der Bundestagswahl. Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen bestätigte, dass die befürchteten Angriffe und Desinformationskampagnen ausgeblieben sind. Vor den Mitgliedern des Geheimdienst-Kontrollgremiums äußerte Maaßen die Vermutung, dass derartige Methoden nicht eingesetzt worden seien, „weil die politische Kosten einfach zu hoch sind“. Nach den jüngsten Wahlen in den USA und in Frankreich seien russische Desinformationskampagnen derart deutlich geworden, dass diesmal wohl auf derartige Maßnahmen bewusst verzichtet worden sei.

Maaßen hatte im Vorfeld der Wahl vor Einflussnahmen aus dem Ausland gewarnt. Der Linken-Abgeordnete Andrej Hunko sagte: „Entgegen der Propaganda deutscher Geheimdienste hat es keine Cyberangriffe auf die Bundestagswahl gegeben.“ Er berief sich dabei auf die Antwort des Innenministeriums auf seine parlamentarische Anfrage. Darin werden nur Angriffsversuche auf Parteien und parteinahe Stiftungen aufgelistet, die bereits Monate zurückliegen. Das Ministerium nennt die Attacken „mögliche Vorbereitungshandlungen für Versuche einer Einflussnahme auf die Bundestagswahl“. Hunko hält diesen vermuteten Zusammenhang hingegen für „Kaffeesatzleserei“. (dpa)