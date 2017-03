In der belgischen Hafenstadt Antwerpen hat die Polizei einen Mann festgenommen, der mit einem Wagen in eine Menschenmenge rasen wollte. Der Vorfall ereignete sich auf der bekannten Meir-Einkaufsstraße. Antwerpens Polizeichef Serge Muyters sagte, der aus Nordafrika stammende Mann sei nach einer Verfolgungsjagd im Stadtzentrum gefasst worden. Der Mann soll eine Tarnuniform getragen und mit hoher Geschwindigkeit versucht haben, in die belebte Einkaufsstraße zu rasen. In der Stadt seien zusätzliche Kräfte von Polizei und Armee eingesetzt worden.

Der Wagen hatte ein französisches Kennzeichen und war mit Waffen und illegalen Stoffen beladen. Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich um verschiedene Stichwaffen, ein Gewehr und ein Kanister mit unbekanntem Inhalt. Um was es sich dabei genau handelt, steht noch nicht fest. Der Wagen war aufgefallen, weil es über eine rote Ampel gefahren war. Nach Angaben von Belga war der Kampfmittelräumdienst im Einsatz.

Am Vortag hatte in London ein Mann mit einem Wagen einen tödlichen Anschlag auf der Westminster Bridge verübt. (AFP, dpa)