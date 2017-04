Ermittler haben nach dem Anschlag auf dem Mannschaftsbus von Borussia Dortmund einen 28 Jahren alten Mann mit deutscher und russischer Staatsangehörigkeit vorläufig festgenommen. Das teilte die Bundesanwaltschaft am Freitagmorgen mit. Sie gab den Namen des Mannes mit Sergej W. an.

Beamte der GSG 9 hätten den Mann im Raum Tübingen festgenommen. Ihm werden versuchter Mord, Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion sowie gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt.

Der Verdächtige habe durch den Anschlag den Kurs der BVB-Aktie beeinflussen wollen und aus Habgier gehandelt. Er habe sogenannte Put-Optionen gekauft, die auf fallende Kurse spekulieren. "Bei einem massiven Verfall der Aktie von Borussia Dortmund hätte hier der Gewinn nach vorläufigen Berechnungen ein Vielfaches des Einsatzes betragen", schrieb die Bundesanwaltschaft. "Mit einem erheblichen Kursverfall wäre zu rechnen gewesen, wenn in Folge des Anschlags Spieler schwer verletzt oder gar getötet worden wären."

Die Hoffnung des mutmaßlichen Attentäters auf einen drastischen Kursverfall der BVB-Aktie erfüllte sich nicht. Das Wertpapier stieg am 12. April, dem Tag nach dem Anschlag, von 5,61 Euro auf 5,71 Euro. Bis zu diesem Donnerstag bröckelte der Kurs lediglich auf 5,36 Euro ab.

Der Beschuldigte hat nach Angaben des Bundeskriminalamts am Abend des Anschlags am 11. April im selben Hotel gewohnt wie die BVB-Mannschaft. Auf die Spur von Sergej W. kamen die Ermittler vor allem, weil er die Put-Optionen über die IP-Adresse des Hotels kaufte. Er habe das Zimmer im Dachgeschoss mit Blick auf den späteren Anschlagsort bereits zwei Tage zuvor bezogen. Auch für den Zeitraum vom 16. bis 20. April hatte der Verdächtige ein Zimmer in dem Hotel gebucht. Die Termine umfassten beide Begegnungen der Champions League zwischen dem BVB und dem AS Monaco. Zum Zeitpunkt der Buchung war noch nicht festgelegt, an welchem der beiden Termine das Heimspiel in Dortmund stattfinden wird.

Der mutmaßliche Attentäter hat nach Informationen des Tagesspiegels offenbar in der Nacht vor dem Anschlag den Tatort ausgespäht und präpariert. In der Nähe der Hecke, hinter der die drei Sprengsätze versteckt waren, seien ein kleines, angebranntes Zelt und ein ebenfalls angekokeltes Nachtsichtgerät gefunden worden, sagten Sicherheitskreise. Der Täter habe möglicherweise Zelt und Nachtsichtgerät angezündet, um Spuren zu vernichten.



Sprengsätze "zeitlich optimal gezündet"

Auf dem Weg vom Hotel zum Stadion zum Heimspiel gegen Monaco am Abend des 11. April hatte die Explosion von drei Sprengsätzen den BVB-Mannschaftsbus getroffen. Die Sprengsätze waren nach Angaben der Bundesanwaltschaft über eine Länge von 12 Metern in einer Hecke entlang der Fahrstrecke des Mannschaftsbusses angebracht. Die Sprengwirkung war dabei auf den Bus ausgerichtet, die Sprengsätze wurden laut den Ermittlern "zeitlich optimal gezündet". Der vordere und der hintere Sprengsatz waren in Bodennähe angebracht, der mittlere in einer Höhe von etwa einem Meter und damit zu hoch, "um seine Wirkung voll entfalten zu können". Der Anschlag hätte demnach noch schlimmere Folgen haben können.

Bestückt waren die Sprengsätze den Angaben zufolge mit Metallstiften. Diese waren etwa 70 Millimeter lang, hatten einen Durchmesser von 6 Millimetern und ein Gewicht von etwa 15 Gramm. Ein Metallstift sei noch in einer Entfernung von 250 Meter aufgefunden. Die Zündung erfolgte nach derzeitigem Erkenntnisstand für jeden Sprengsatz separat über eine funkausgelöste elektrische Schaltung. Zur Art des verwendeten Sprengstoffs liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Bei der Explosion barsten Scheiben des Busses. Der BVB-Spieler Marc Bartra wurde am rechten Unterarm schwer verletzt. Ein Polizist, der auf einem Motorrad den Bus begleitete, erlitt ein Knalltrauma und einen Schock.

Das Spiel gegen Monaco wurde um einen Tag verschoben. Der BVB unterlag 2:3 und schied nach einer 1:3-Niederlage im Rückspiel in Monaco aus dem diesjährigen Wettbewerb aus.

Schon früh Zweifel an Bekennerschreiben

Ein Bekennerschreiben, von dem die Polizei drei gleichlautende Exemplare nahe dem Tatort fand, suggerierte einen islamistischen Hintergrund der Tat. In dem Papier war von einer Todesliste der Terrormiliz „Islamischer Staat“ die Rede. Es wurde behauptet, auf der Liste stünden Sportler, Schauspieler und andere "ungläubige" Prominente. Die Sicherheitsbehörden bezweifelten allerdings schon früh, dass Salafisten für den Anschlag verantwortlich sind.

Das Bekennerschreiben habe sich der Täter „aus dem Internet zusammengebastelt“, hieß es. Die Überschrift „Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen“ sei aus einem Text im Internet herauskopiert worden. „Sowas machen Islamisten normalerweise nicht“, sagte ein Sicherheitsexperte, „die schreiben das alles selbst“. Eine weitere Formulierung habe zudem den Verdacht verstärkt, der Attentäter könnte russischer Herkunft sein. Im ersten Satz des Bekennerschreibens steht, „12 ungläubige wurden von unseren Gesegneten Brüder in Deutschland getötet“.

Der Begriff „Gesegnete Brüder“ habe einen orthodox christlichen Klang, hieß es. Der Täter spielte mit dem Satz offenkundig auf den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin an. Am 19. Dezember hatte der Tunesier Anis Amri zwölf Menschen getötet. Zu diesem Angriff hatte sich die Terrormiliz IS bekannt. Zum Anschlag in Dortmund war vom IS nichts zu hören.

Eine kurz nach dem Anschlag im Internet aufgetauchte, linksradikal intonierte Selbstbezichtigung sowie eine beim Tagesspiegel eingegangene, rechtsextrem formulierte Bekennermail galten als unglaubwürdig.