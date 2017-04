In Großbritannien soll es am 8. Juni überraschend Neuwahlen geben. Das hat die britische Premierministerin Theresa May am Dienstag in London angekündigt. Das britische Parlament soll morgen darüber abstimmen. Damit es tatsächlich zu Neuwahlen kommt, muss eine Zweidrittelmehrheit dafür stimmen.

In ihrer Ansprache vor ihrem Amtssitz in der Downing Street in London sagte May, sie wolle mit den Neuwahlen Großbritannien die starke Führung geben, die es brauche, um die Brexit-Verhandlungen geschlossen zu absolvieren. Die Regierung habe einen Plan für den Brexit, der es dem Land erlaube, die Kontrolle über seine Gesetze und Grenzen wiederzuerlangen. Andere Parteien im Parlament würden allerdings die Regierungsanstrengungen torpedieren.

"Wir brauchen eine Parlamentswahl und wir brauchen sie jetzt", sagte May. Die Briten hätten damit die "einmalige Chance", noch vor Beginn der Brexit-Verhandlungen neu zu wählen. Angesichts der derzeitigen "Uneinigkeit" im Parlament sei es für die Regierung schwierig, "aus dem Brexit einen Erfolg zu machen". „Das Land kommt zusammen, aber Westminster tut dies nicht", ließ May verlauten.

May: Gefährdung der EU-Verhandlungen nicht zulassen

Die Premierministerin kündigte an, nicht zuzulassen, dass die politischen Brexit-Gegner die Verhandlungen mit der EU gefährden. Die Labour Party hatte angekündigt, dem Großbritannien-EU-Deal nicht zuzustimmen.

Inzwischen gibt es erste Reaktionen aus der deutschen Politik zu Mays Ankündigung. Die SPD-Generalsekretärin Barley sagte im Hinblick auf den 8. Juni: "Bis dahin wird es noch ordentlich EU-Bashing geben. Alte Wahlregel: Gegner außen stärkt Rückhalt innen.“

Die nächste reguläre Parlamentswahl hätte in Großbritannien erst 2020 angestanden. In Umfragen liegen Mays Konservative derzeit klar vor der oppositionellen Labour-Partei. Vor knapp drei Wochen hatte ihre Regierung den Austritt aus der Europäischen Union beantragt. (Tsp, AFP, dpa)

Mehr in Kürze.