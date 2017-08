In Brüssel sind die jüngsten Londoner Vorschläge zu den laufenden Brexit-Verhandlungen auf ein negatives Echo gestoßen. „Die neuesten Papiere aus London sind – diplomatisch gesagt – enttäuschend“, hieß es am Donnerstag aus EU-Verhandlungskreisen. In London bestehe offenbar „nach wie vor die Illusion, dass den britischen Wählern lautstark ein Brexit verkauft werden könne, bei dem sich aber zugleich für die Wirtschaft trotz Ausstiegs aus Binnenmarkt und Zollunion am 29. März 2019 rein gar nichts ändert“, hieß es weiter.



Zuvor hatte die Regierung in London Positionspapiere für die Brexit-Verhandlungen mit der EU-Kommission veröffentlicht, in denen unter anderem eine zeitlich begrenzte Zollunion für die Zeit nach dem Austritt aus der EU vorgeschlagen wird. Im Anschluss an die Übergangsphase soll den Vorschlägen zufolge ein neues Zollabkommen mit der EU so ausgestaltet werden, dass die Grenzkontrollen – insbesondere zwischen Irland und Nordirland – so gering wie möglich sind.



In Brüssel pocht man hingegen darauf, dass neben der Frage der künftigen Gestaltung der irisch-nordirischen Grenze zunächst auch über die britische EU-Austrittsrechnung und die Rechte der EU-Bürger in Großbritannien verhandelt wird, bevor die künftigen Handelsbeziehungen zwischen den EU-27 und London zum Thema werden. Angesichts des schleppenden Gesprächsverlaufs sei es „höchst optimistisch“, mit einem Beginn der für London wichtigen Handelsgespräche bereits im Dezember zu rechnen, hieß es aus den EU-Kreisen weiter.