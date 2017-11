Während Bundestagssitzungen herrscht oftmals reges Treiben zwischen den Reihen der 709 Abgeordneten. Auch in den sozialen Netzwerken: Politikerinnen und Politiker twittern direkt aus dem Bundestag, veröffentlichen Videos oder telefonieren. Dem neuen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble geht das zu weit. In einem Schreiben hat er sich an die Abgeordneten gewandt und um Zurückhaltung gebeten. "Ich möchte Sie an die Regeln zur Benutzung technischer Geräte im Plenarsaal erinnern", schreibt der CDU-Politiker. "Insbesondere Mobiltelefone und Tablet-Computer" sollen "zurückhaltend" und in "angemessener Weise" verwendet werden.

Schäuble geht ins Detail: "Unzulässig ist die Nutzung von Geräten, die Geräusche erzeugen, aufgeklappt oder hochgestellt werden, insbesondere Computer-Laptops." Unangemessen und "daher unerwünscht" sei die Nutzung von "Geräten zum Fotografieren, Twittern oder Verbreiten von Nachrichten über den Plenarverlauf." Schäuble selbst twittert nicht. Aber auch er wurde schon bei der Nutzung von Sudoku auf seinem Tablet beobachtet.

"Kodex für eine demokratische Debattenkultur viel wichtiger"

Auch Evrim Sommer, neu für die Linke im Bundestag, sieht Probleme bei der Nutzung der "neuen Medien" bei Plenarsitzungen und versteht die Intentionen von Schäuble. Besonders die Politiker der AfD würden immer wieder Handy-Fotos von anderen Abgeordneten machen, die sich kritisch über sie geäußert haben und "damit über die sozialen Medien gegen sie hetzen." Das sei vollkommen inakzeptabel.

Sommer betont jedoch auch, dass Bundestagssitzungen öffentlich seien und es damit legitim, die neuen Medien während der Debatten zur Transparenzmachung zu nutzen. "Ich halte einen Kodex für eine demokratische Debattenkultur viel wichtiger. Ein solcher soll Abgeordnete auffordern, der Debatte ihre Aufmerksamkeit zu widmen und sich in angemessener und respektvoller Weise daran zu beteiligen."