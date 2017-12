Jetzt geht's lohooos - auf dem SPD-Parteitag. Das war übrigens der Schlachtruf der Genossen zu einer Wahl. Mal schauen, was am Ende dieses Kongresses steht. Vorsitzender Martin Schulz will sich ja ein Mandat für "ergebnisoffene" Gespräche mit der Union holen. Aber wiedergewählt werden will er auch. Mal sehen, was hinten rauskommt, hat einmal ein Kanzler gesagt. Allerdings einer von der CDU.

Apropos: Immer schön auf die Rheinland-Pfälzer achten, in diesem Falle die Nach-Nach-Nach-Nachfolgerin von Kohl als Ministerpräsidentin, Malu Dreyer. Nicht nur, dass sie weiß, wie man Wahlen gewinnt - sie soll auch noch Schulz-Vize werden. Und als solche wird sie Einfluss nehmen auf alles, was die SPD für einen Eintritt in eine GroKo III verlangt. Ob sie den Daumen hebt oder senkt - was auch immer geht dann erst los.

