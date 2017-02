Wie die AfD mobil macht, um im September in den Bundestag einzuziehen! Sie hofft: zweistellig. Dass es überhaupt so weit kommen konnte. Die etablierten, die demokratischen Parteien, müssten sich selbst Vorwürfe machen. Denn immer mehr übernehmen in der AfD die Führung, die zeigen, welcher Geist dort herrscht.

Jüngstes Beispiel: Andreas Kalbitz, rechtsnational, ehemals "Republikaner", einer vom Schlage Björn Höckes, soll ihr Chef in Brandenburg werden. Kalbitz war auch mal Vorsitzender einer Vereinigung, der eine rechtsextremistische Orientierung bescheinigt wurde, beobachtet vom bayerischen Verfassungsschutz. Wenn diese AfD keine Herausforderung ist. Die Demokraten müssen sie annehmen. Jetzt. Noch acht Monate.

