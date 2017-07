Sie hat Urlaub. Und doch ist die Bundeskanzlerin immer im Dienst. Selbst auf dem Weg zur Erholung ins italienische Südtirol. Was allerdings passt: Um die neue Welle der Flüchtenden in Italien zu bewältigen, hat Angela Merkel Ministerpräsident Paolo Gentiloni in einem Telefongespräch Unterstützung zugesagt.

Laut Bundesinnenministerium will Deutschland künftig Italien pro Monat ein Kontingent von 750 statt bisher 500 Flüchtlingen abnehmen. Beim Gespräch zwischen Merkel und Gentiloni ging es vor allem darum, wie Italien bei Verwaltung, Infrastruktur und Gesundheitssystem geholfen werden kann. Über Geld ist aber bestimmt auch geredet worden. Jüngst wurde eine Summe von einer Million Euro zusätzlich in Aussicht gestellt.

Allerdings ändert das nichts daran, dass eine solidarische Aufteilung der Zufluchtsuchenden in der EU noch in weiter Ferne liegt. Merkel kann ja nun nicht in jedes Land der EU in Urlaub fahren.

