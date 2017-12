Heute ist der Internationale Tag des Ehrenamtes. Der Gedenk- und Aktionstag zur Anerkennung und Förderung bürgerschaftlichen Engagements wurde 1985 von den UN beschlossen. Für die Millionen, die sich allein schon in diesem Land in Vereinen, Stiftungen, Initiativen, im Natur- und Umweltschutz, im Sport, in Wohlfahrtsverbänden, in Gewerkschaften, in der Kultur, in Kirchen und Religionsgemeinschaften, in Migrantenorganisationen, in der Kommune engagieren.

Wie der Deutsche Kulturrat aus Anlass dieses Tages erklärt: "Bürgerschaftliches Engagement ist integraler Bestandteil unseres subsidiären Staatsverständnisses." Schon die kleinsten gesellschaftlichen Einheiten sollen aktiv werden können; weshalb Hilfe durch Gemeinden, Länder und Bund eine Verpflichtung des Staates gegenüber seinen Bürgern ist.

Und wie der Geschäftsführer des Kulturrats, Olaf Zimmermann, sagt: "Ohne eine neue Bundesregierung scheinen wir gut monatelang auskommen zu können, ohne das Ehrenamt der Vielen würden wir es keinen einzigen Tag schaffen." Dafür an diesem Tag: Danke!

