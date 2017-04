Bei einer Explosion in der U-Bahn der russischen Metropole St. Petersburg sind am Montag vermutlich elf Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden, darunter auch Kinder. Die Explosion soll dabei von einem Selbstmordattentäter ausgelöst worden sein. Wie Interfax unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtete, sei die verdächtige Person 23 Jahre alt und komme aus Zentralasien. Sie habe Verbindung zu radikal-islamistischen Gruppen gehabt, die in Russland verboten seien. Genauere Rückschlüsse könnten erst nach einem DNA-Abgleich gezogen werden. Den vorläufigen Erkenntnissen zufolge hat sich der Sprengsatz in einem Rucksack befunden.

Die staatliche Agentur Tass zitierte eine Quelle, nach der ein Mann und eine junge Frau aus Zentralasien in die Tat involviert sein könnten. Unterdessen habe sich ein Mann, dessen Bild auf Überwachungskameras festgehalten wurde, der Polizei gestellt und angegeben, nichts mit dem Attentat zu tun zu haben. Medien hatten zuvor berichtet, die russische Polizei suche zwei verdächtige Personen und dazu das Bild eines Mannes veröffentlicht.

Präsident Wladimir Putin sagte, man ziehe alle Möglichkeiten in Betracht, einschließlich eines Anschlags. Putin befand sich zum Zeitpunkt der Explosion in einem Vorort von St. Petersburg und führte Gespräche mit dem weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko. Russischen Agenturmeldungen zufolge informierte sich Putin bei den Sicherheitsbehörden über den Vorfall. An der Metrostation, an der sich die Detonation ereignete, legte Putin Blumen nieder.

Die Detonation ereignete sich am Nachmittag in einem Waggon der Metro bei der Ausfahrt aus der Station Sennaja Ploschad nahe dem Zentrum von St. Petersburg. In den sozialen Netzwerken wurden rasch Bilder verbreitet, die eine zerstörte Metro-Tür, starke Rauchentwicklung in der Station und am Boden liegende Verletzte zeigten, denen Erste Hilfe zuteil wird. Nach Angaben von Sicherheitskräften habe der in einem Aktenkoffer versteckte Sprengsatz zwar keine große Explosivkraft besessen, die Wirkung sei jedoch so verheerend gewesen, weil er wie ein Schrapnell mit Metallkugeln gefüllt war. Rettungskräfte evakuierten die Station, der Metro-Betrieb wurde zeitweise komplett eingestellt.

Krankenwagen, Feuerwehren und Rettungshubschrauber umlagern die Metrostation "Technologisches Institut". Foto: imago/ITAR-TASS

Zunächst war von zwei Detonationen in zwei unterschiedlichen Stationen die Rede, was später aber korrigiert wurde. Es wurde ein weiterer Sprengsatz gefunden, der nicht explodiert ist. Die Staatsanwaltschaft legte sich früh auf die Version fest, es habe sich um einen Terroranschlag gehandelt. „Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um alle Elemente zu ermitteln, die diesen Terrorakt ermöglicht haben“, sagte der ermittelnde Staatsanwalt Alexander Kurennoi schon zwei Stunden nach den Explosionen. Später milderte er seine Aussage zunächst ab, aber am Abend erklärten die Behörden, dass sie von einem Terroranschlag ausgehen.

Zahlreiche russische Medien und der Oppositionspolitiker Gennadi Gudkow stellten einen direkten Zusammenhang zwischen dem Putin-Besuch in St. Petersburg und dem Anschlag her. Das Attentat sei nicht zufällig ausgeführt worden, sondern sorgfältig geplant gewesen, sagte Gudkow. Der oder die Terroristen hätten gewusst, dass während eines Präsidentenbesuchs die Sicherheitsvorkehrungen in St. Petersburg ohnehin verstärkt würden. Mit ihrer Aktion hätten die Terroristen ein Zeichen setzen wollen, „dass sie über neue Möglichkeiten verfügen, ihre Verbrechen zu verüben, wann und wo sie sie geplant haben“.

Verdacht auf islamistischen Hintergrund

Auf dem St. Petersburger Flughafen Pulkowo wurden die Kontrollen verstärkt. Auch in der Moskauer Metro und auf den Flugplätzen der russischen Hauptstadt befanden sich die Sicherheitskräfte in Alarmbereitschaft. Politiker aus zahlreichen Ländern sprachen den Angehörigen der Opfer ihr Beileid aus. Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich in einem Kondolenztelegramm an Putin entsetzt. Ihre Gedanken seien bei den Familien der Todesopfer und bei den Verletzten, denen sie rasche Genesung wünsche.

Deutsche Sicherheitskreise vermuten einen islamistischen Hintergrund. Russland sei gleich zweifach ins Visier der salafistischen Terrorszene geraten, hieß es. „Die Stichworte lauten Tschetschenien und Syrien“, sagte ein hochrangiger Experte dem Tagesspiegel. In Tschetschenien kämpften trotz der massiven Unterdrückungspolitik durch Putins Statthalter Ramsan Kadyrow weiterhin militante salafistische Gruppen für einen Gottesstaat. Russische Städte waren vor Jahren mehrmals Ziel von Anschlägen militanter Tschetschenen. 2010 waren 38 Menschen gestorben, als zwei weibliche Selbstmordattentäter ihre Sprengsätze in der Moskauer Metro zündeten.

Brandenburger Tor nicht angestrahlt

Das Brandenburger Tor wurde am Montagabend nicht in den Farben Russlands angestrahlt. Die Beleuchtung des Berliner Wahrzeichens mit der Flagge der Länder, in denen Menschen Opfer eines Terroranschlags wurden, soll die Anteilnahme der Berliner mit den Opfern ausdrücken, sagte Senatssprecherin Claudia Sünder. Um dieses angemessen zu tun, wolle sich Berlin dabei aber auf die Partnerstädte beschränken. St. Petersburg gehört nicht dazu. Ausnahmen könnten bei Städten gemacht werden, zu denen es einen besonderen Bezug gebe. Beispielsweise war nach dem Anschlag durch einen islamistischen Täter auf einen queeren Club in Florida das Tor in den Farben der Regenbogenfahne angestrahlt worden. Zuletzt wurde der Union Jack, die Flagge Großbritanniens, nach einem Anschlag in London am 23. März auf das Brandenburger Tor projiziert. (sik)

